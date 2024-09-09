Alışverişin En Uğrak Noktası AVM’lerin Çoğu Neden Saat 22:00’de Kapanıyor?
Alışverişin En Uğrak Noktası AVM’lerin Çoğu Neden Saat 22:00’de Kapanıyor?
Büyüğünden küçüğüne her şehirde mutlaka alışveriş merkezi bulunuyor. Gün içerisinde binlerce insanın içinde bulunduğu bu alışveriş merkezleri neden saat 22.00'de kapanıyor, hiç merak ettiniz mi? Sorunuza bu içerikte yanıt veriyoruz!
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Çoğu alışveriş merkezi, yoğunluk saatlerini göz önünde bulundurarak kapanma saatlerini belirliyor.
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Verimlilik de en önemli etkenlerden biri.
Güvenlik ve bakım hizmetleri için de ayrı bir süre ayırmak gerekiyor.
Tedarik zinciri ve lojistik hesaba katılıyor.
Yerel yönetimlerin yönetmelikleri de buna göre düzenlenmiş.
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