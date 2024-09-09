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Alışverişin En Uğrak Noktası AVM’lerin Çoğu Neden Saat 22:00’de Kapanıyor?

etiket Alışverişin En Uğrak Noktası AVM’lerin Çoğu Neden Saat 22:00’de Kapanıyor?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 14:01

Büyüğünden küçüğüne her şehirde mutlaka alışveriş merkezi bulunuyor. Gün içerisinde binlerce insanın içinde bulunduğu bu alışveriş merkezleri neden saat 22.00'de kapanıyor, hiç merak ettiniz mi? Sorunuza bu içerikte yanıt veriyoruz!

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Çoğu alışveriş merkezi, yoğunluk saatlerini göz önünde bulundurarak kapanma saatlerini belirliyor.

Genellikle gün içinde en yoğun saatler öğleden sonra ve akşam saatleridir. Saat 22:00'ye kadar açık olmak, bu saatlerde alışveriş yapmak isteyen müşterilerin talebini karşılar. 9 - 6 çalışanlar için ayrıca önemi bulunuyor.

Verimlilik de en önemli etkenlerden biri.

Verimlilik de en önemli etkenlerden biri.

Alışveriş merkezleri, personel çalışma saatlerini düzenlerken hem çalışanların hem de işverenin verimliliğini göz önünde bulunduruyor. Saat 22:00'de kapanarak, personel için makul bir iş günü düzenleniyorlar.

Güvenlik ve bakım hizmetleri için de ayrı bir süre ayırmak gerekiyor.

Güvenlik ve bakım hizmetleri için de ayrı bir süre ayırmak gerekiyor.

Güvenlik ve bakım hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek için kapanma saatleri çok önemli. Gece saatlerinde bakım ve temizlik işlemleri için zaman ayrılması, merkezin düzenli ve güvenli kalmasını sağlıyor.

Tedarik zinciri ve lojistik hesaba katılıyor.

Tedarik zinciri ve lojistik hesaba katılıyor.

Mağazaların stok yenileme ve lojistik operasyonlarını yönetmek için belirli bir süre gerekli. Kapanma saatinin 22.00 olması da bu süreçleri göz önünde bulundurarak belirleniyor. Tedarik zinciri için de bu durum verimlilik sağlıyor.

Yerel yönetimlerin yönetmelikleri de buna göre düzenlenmiş.

Yerel yönetimlerin yönetmelikleri de buna göre düzenlenmiş.

Bazı bölgelerde alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri, yerel yönetmelikler veya izinler tarafından belirlenebiliyor. Saat 22:00 gibi bir kapanma saati, yerel düzenlemelere uygun olarak belirleniyor yani.

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Toplumsal ve çevresel faktörler.

Toplumun genel alışveriş alışkanlıkları ve yaşam tarzı da alışveriş merkezlerinin kapanma saatlerini belirliyor. Saat 22:00 gibi bir saat, genellikle iş gününü bitirmiş olan insanların rahatça alışveriş yapabilecekleri bir zaman dilimi olarak görülüyor.

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