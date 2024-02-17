Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Ruhun Ne Kadar Genç?

Ne o, şaşırdın mı? O zaman sana biraz ruhu yaşlı insanları anlatalım. Ruhu yaşlı olan insanlar genellikle hayatları boyunca birçok deneyim yaşamış ve bu deneyimlerden önemli dersler çıkarmışlardır. Bu nedenle, genellikle yaşlılıkla birlikte gelen bilgelik ve derin iç görüye sahiptirler. Duygusal olarak derin bir düşünce yapısına ve duyarlılığa sahip olabilirler. Ancak duygularını dışa vurmada bazen zorlanabilirler. İşte sen biraz böyle gibisin...