Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Ruhun Ne Kadar Genç?
Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Ruhun Ne Kadar Genç?
Ruhun ne kadar genç?
Alışveriş alışkanlıklarına göre bunu keşfetmeye ne dersin? Hazırsan, seni eğlenceli bir test bekliyor.
Haydi başlayalım!
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1. İlk olarak söyle bakalım; bir alışveriş merkezine gittiğinde hangi bölümü ilk ziyaret edersin?
2. Online alışveriş yaparken en çok hangi kategoride gezinirsin?
3. İndirim günlerinde neler yaparsın?
4. Yeni bir ürünü satın almadan önce genellikle ne yaparsın?
5. Alışveriş yaparken hangi renkleri tercih edersin genellikle?
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6. Peki hangi alışveriş yöntemi tam senlik?
7. Alışveriş için bütçeni nasıl belirliyorsun?
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