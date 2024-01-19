Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Hangi Müşteri Tipisin?
Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Hangi Müşteri Tipisin?
Alışveriş zaafımız!
Hele ki son zamanlarda ''Ay şimdi almak lazım, zam gelmeden.'' felsefesiyle inanılmaz fazla alışveriş yapıyoruz. Peki sen alışveriş yaparken hangi müşteri tipisin?
Cevabını öğrenmek için haydi teste!
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1. İlk sorumuzla başlayalım; alışveriş yaparken tercih ettiğin ortam hangisidir?
2. Bir ürünü satın almadan önce ne yaparsın?
3. Alışveriş yaparken en çok dikkat ettiğin şey hangisidir?
4. Alışveriş sırasında hangi durum seni en çok memnun eder?
5. Alışveriş listeni nasıl oluşturursun?
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6. Alışveriş yaparken en çok hangi ürün kategorisine ilgi duyarsın?
7. Alışverişten sonra ürün iade ve değişim işlemlerini nasıl yaparsın?
8. Alışveriş yaparken en çok hangi faktör senin için karar verici olabilir?
9. Alışveriş yaparken en çok hangi duyguyu yaşarsın?
10. Alışveriş sonrası ürün için geri bildirimde bulunur musun?
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