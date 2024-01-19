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Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Hangi Müşteri Tipisin?

etiket Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Hangi Müşteri Tipisin?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 17:01

Alışveriş zaafımız! 

Hele ki son zamanlarda ''Ay şimdi almak lazım, zam gelmeden.'' felsefesiyle inanılmaz fazla alışveriş yapıyoruz. Peki sen alışveriş yaparken hangi müşteri tipisin? 

Cevabını öğrenmek için haydi teste!

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1. İlk sorumuzla başlayalım; alışveriş yaparken tercih ettiğin ortam hangisidir?

2. Bir ürünü satın almadan önce ne yaparsın?

3. Alışveriş yaparken en çok dikkat ettiğin şey hangisidir?

4. Alışveriş sırasında hangi durum seni en çok memnun eder?

5. Alışveriş listeni nasıl oluşturursun?

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6. Alışveriş yaparken en çok hangi ürün kategorisine ilgi duyarsın?

7. Alışverişten sonra ürün iade ve değişim işlemlerini nasıl yaparsın?

8. Alışveriş yaparken en çok hangi faktör senin için karar verici olabilir?

9. Alışveriş yaparken en çok hangi duyguyu yaşarsın?

10. Alışveriş sonrası ürün için geri bildirimde bulunur musun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen araştırmacı bir müşterisin!

Sen, alışveriş yaparken detaylara önem veren, araştırma yapan ve kararını verirken iyi bir değerlendirme süreci geçiren birisin. Kalite ve kullanışlılık senin için ön planda.

Sen tam bir fırsat avcısısın!

Senin için alışverişte en önemli şey indirimler ve fırsatlar. Kampanyaları takip eder, en uygun fiyatı bulmak için çabalarsın.Sen

Sen iletişim ve deneyim odaklı bir müşterisin!

Senin için alışveriş sadece ürünle sınırlı değil, aynı zamanda satıcı ile iletişim ve alışveriş deneyimi de önemli. İyi bir müşteri hizmetleri senin için vazgeçilmezdir.

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