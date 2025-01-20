Ali Dia: Bir Yalanın Futbol Sahasına Taşınması
Dünya futbol tarihi pek çok ilginç transfer hikâyesine sahne olmuştur ama Ali Dia'nın hikâyesi gibisi yoktur. Mahalle maçında bile eksik takıma alınmayacak kadar yeteneksiz olan bu adam, nasıl oldu da Premier Lig'de forma giydi? Gelin, Ali Dia'nın yalanlarla dolu futbol hikâyesine birlikte yakından bakalım.
Futbolcudan çok atlet: Ali Dia’nın amatör kariyeri
Sonuç: Kısa sürede kazanç
Dia, 1997'de alt lig kulüplerinden Gateshead formásı giyerek iki gol attıktan sonra futbol kariyerini sonlandırdı.
Ali Dia, bu yalan transferle amacına ulaşmıştı. Northumbria Üniversitesi’nde eğitim alabilmesi için gerekli çalışma iznini elde etti ve üniversite masraflarını Premier Lig’de yaptığı kısa vadeli sözleşmeden karşıladı.
Ancak bu kısa kariyer, hem futbol tarihine ilginç bir anı bıraktı hem de ona maddi anlamda bir rahatlama sağladı.
The Sun gazetesi, 'En Kötü 10 Futbolcu' listesinde Ali Dia’ya yer vererek hikâyeyi taçlandırdı.
Peki, ya Leeds United maçında gol atsaydı? Kariyeri farklı bir yola evrilir miydi? Belki de bu sorunun cevabı asla bilinmeyecek, ancak Ali Dia, futbol tarihinin en ilginç dolandırıcılarından biri olarak hatırlanacak.
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