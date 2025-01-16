Alev Alev Yanan Bu Gezegende Hepimiz Aynı Gemideyiz!

Sekiz aydan uzun bir süredir kayda değer bir yağışın olmadığı kentte, geçen hafta çıkan orman yangınlarının tüm mahalleleri yerle bir eden bir cehenneme dönüşmesinden büyük ölçüde sorumlu tutulan ise şiddetli “Santa Ana rüzgârları.” Tehlike halen geçmiş değil.

Rüzgârlar bu hafta başı itibari ile saatte yaklaşık 110 km hızla yeniden arttı. Bölgede elektrik, su yok. Gaz kaçakları riski çok büyük. Yağmacılıktan her gün birileri yakalanıyor. Bölgeyi terk etmek isteyenler yüzünden trafik de kilit vaziyette. Kaliforniya ve diğer dokuz eyaletten ekipler, polisler, 1.400 itfaiye aracı, 84 uçak ve Meksika'dan yeni gelen itfaiyeciler de dâhil olmak üzere 14.000'den fazla personel canla başla çalışmaya devam ediyor.

Anlayacağınız; devasa bir maddi hasarla birlikte bugün itibariyle ölü sayısının 25’e, kayıpların da 30’a ulaştığı netleşen #megayangın (100.000 dönümden fazla alanı kaplayan yangın formu) her açıdan ciddiyetini koruyor. Zengini de fakiri de çok üzgün ve muhtemelen hayata küskün. Habitat ve ekosistem çökmüş durumda ve evsizlik hiçbir şeye benzemiyor.