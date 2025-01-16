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Alev Alev Yanan Bu Gezegende Hepimiz Aynı Gemideyiz!

etiket Alev Alev Yanan Bu Gezegende Hepimiz Aynı Gemideyiz!

Özlem Gökbel
Özlem Gökbel - yazio
16.01.2025 - 21:43

Nam-ı diğer Melekler Şehri, geçtiğimiz salı gününden bu yana belki de tarihinde hiç görmediği bir cehennemi yaşıyor. ABD’nin Los Angeles (LA) şehri ve çevresi alevler içinde.

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The Associated Press / AP News haberlerine göre;

The Associated Press / AP News haberlerine göre;

Fotoğraflar: AP / Jae C. Hong

dün itibariyle şehrin Palisades, Eaton, Kenneth ve Hurst bölgelerindeki yangınların San Francisco'dan daha büyük bir alan olan 160 kilometrekarelik bir alanı tükettiği söyleniyor. Palisades yangını %11, Eaton ise %27 oranında kontrol altına alınabilmiş durumda. 12.000'den fazla yapının kül olduğu kentte, 90 bin kadar insan tahliye emri altında, pek çokları da barınaklara sığınmış. AccuWeather tarafından yapılan bir ön tahmine göre şu ana kadar meydana gelen hasar ve ekonomik kayıp 250 milyar dolar arasında. Yarattığı tahribatla 1871’deki Büyük Şikago Yangını’nı sollamayacağını umuyorum ama LA valisi Gavin Newsom’a göre, bu seferki ABD tarihindeki en kötü doğal afet olabilirmiş.

Yangının sebebi ne?

Sekiz aydan uzun bir süredir kayda değer bir yağışın olmadığı kentte, geçen hafta çıkan orman yangınlarının tüm mahalleleri yerle bir eden bir cehenneme dönüşmesinden büyük ölçüde sorumlu tutulan ise şiddetli “Santa Ana rüzgârları.” Tehlike halen geçmiş değil. 

Rüzgârlar bu hafta başı itibari ile saatte yaklaşık 110 km hızla yeniden arttı. Bölgede elektrik, su yok. Gaz kaçakları riski çok büyük. Yağmacılıktan her gün birileri yakalanıyor. Bölgeyi terk etmek isteyenler yüzünden trafik de kilit vaziyette. Kaliforniya ve diğer dokuz eyaletten ekipler, polisler, 1.400 itfaiye aracı, 84 uçak ve Meksika'dan yeni gelen itfaiyeciler de dâhil olmak üzere 14.000'den fazla personel canla başla çalışmaya devam ediyor.

Anlayacağınız; devasa bir maddi hasarla birlikte bugün itibariyle ölü sayısının 25’e, kayıpların da 30’a ulaştığı netleşen #megayangın (100.000 dönümden fazla alanı kaplayan yangın formu) her açıdan ciddiyetini koruyor. Zengini de fakiri de çok üzgün ve muhtemelen hayata küskün. Habitat ve ekosistem çökmüş durumda ve evsizlik hiçbir şeye benzemiyor.

İklim Değişikliği Küresel Bir Tehdit

İklim Değişikliği Küresel Bir Tehdit

Fotoğraflar: AP / John Locher

Yangın yönetimi ile ilgili ABD Oregon Eyalet Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Okan Ürker’in Magma Dergisi’ne geçtiğimiz aylarda verdiği bilgiler oldukça önemli. Ürker’e göre en son hatırladığımız Avustralya, Kanada, Yunanistan’daki gibi mega yangınlar yüksek sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle her geçen gün hızlanmakta.

Ne kadar yüksek teknolojiye, insan ve makine-teçhizat gücüne sahip olunması fark etmeksizin bir noktadan sonra bu formdaki yangınları kontrol altına almak son derece zor. Küresel Orman İzleme Örgütü (Global Forest Watch), 2019'da dünya çapında 1 kilometrekareden (1000 dönüm) büyük 4,5 milyondan fazla yangın tespit etmiş.

Bu rakam, 2018'dekinden 400.000 daha fazla yangın anlamına geliyor. Dünyanın en yıkıcı 500 mega yangının neredeyse tamamı (yüzde 96'sı) son on yılda olağandışı sıcak ve/veya kuru havaların yaşandığı dönemlerde meydana gelmiş. (UNEP, 2023)

Hepimiz aynı gemideyiz

Yaşam bölgelerindeki her türlü doğal afet -depremler, yangınlar, seller, yanardağ patlamaları, çığlar- beraberinde büyük bir yıkım da getiriyor. Maddi kayıplar el birliği ile bir şekilde toparlanıyor da, doğanın insana neden bu kadar öfke ile saldırdığını, bizim acizliğimizi, hiçliği anlamak mümkün olmadığından, manevi kayıp ve hasarların telafisi olamıyor.

Dünyanın neresinde olursa olsun her yangında bizim de içimiz yanıyor, her depremde biz de adeta göçük altında kalıyoruz. Acı çeken tüm canlılar için kahroluyoruz. İnsan inkâr edilemez bağlarla hem birbirine hem de doğaya bağlı. Bu bağlardan yoksun kalmış, bazı kör zihniyetlerin zengin ve güçlülerin yaşadığı bölgelerde vuku bulan felaketlerin ardından “Oh olsun! Hak ediyorlar!” demelerini aklım almıyor. Hükümetlerle halkı karıştırmak, acıyı banka hesapları ile kıyaslamak mantıksız ve vicdansızca geliyor bana. Hem depremlerden, hem de yangınlardan nasibini fazlasıyla almış, hiçliğin dibini görmüş bir toplumdan böyle seslerin yükselmesi çok üzücü.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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