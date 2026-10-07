ALES Başvuruları Ne Zaman 2026? ALES/3 Başvuru Tarihleri, Ücreti ve Başvuru Ekranı
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Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin ve akademik kariyer planlayanların gözde sınavı ALES için geri sayım başladı. ÖSYM, 2026 yılının son ALES sınavı olan ALES/3'ün başvuru takvimini paylaştı. Adaylar ALES başvurularının ne zaman yapılacağını, ücretin ne kadar olduğunu ve sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırıyor.
ALES başvuruları başladı mı, son gün ne zaman, sınav ve sonuç tarihleri neler? İşte 2026 ALES/3 hakkında merak edilen her şey...
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ALES Başvuruları Ne Zaman 2026?
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ALES Başvurusu Nasıl Yapılır?
ALES Nedir, Kaç Yıl Geçerli?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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