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ALES Başvuruları Ne Zaman 2026? ALES/3 Başvuru Tarihleri, Ücreti ve Başvuru Ekranı

ALES Başvuruları Ne Zaman 2026? ALES/3 Başvuru Tarihleri, Ücreti ve Başvuru Ekranı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 14:30
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Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin ve akademik kariyer planlayanların gözde sınavı ALES için geri sayım başladı. ÖSYM, 2026 yılının son ALES sınavı olan ALES/3'ün başvuru takvimini paylaştı. Adaylar ALES başvurularının ne zaman yapılacağını, ücretin ne kadar olduğunu ve sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırıyor.

ALES başvuruları başladı mı, son gün ne zaman, sınav ve sonuç tarihleri neler? İşte 2026 ALES/3 hakkında merak edilen her şey...

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ALES Başvuruları Ne Zaman 2026?

ALES Başvuruları Ne Zaman 2026?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başlıyor ve 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona eriyor. Bu başvurular, 2026 yılının son ALES sınavı için alınıyor; ALES/1 mayıs, ALES/2 ise ağustos ayında yapılmıştı.

ALES Başvuruları Başladı mı?

Evet, 2026 ALES/3 başvuruları 7 Ekim itibarıyla başladı. Adaylar 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlayabilecek. Süre dolduktan sonra geç başvuru hakkı da bulunuyor.

ALES Geç Başvuru Ne Zaman?

Geç başvuru, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Geç başvuru yapan adaylardan yüzde 50 fazla ücret alınıyor.

ALES Başvurusu Nasıl Yapılır?

ALES Başvurusu Nasıl Yapılır?

ALES başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınıyor. Adaylar başvurularını ais.osym.gov.tr adresinden, ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından ya da ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabiliyor.

ALES Başvurusu Adım Adım Nasıl Yapılır?

  • ais.osym.gov.tr adresine ya da mobil uygulamaya T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizle giriş yapın. e-Devlet üzerinden giriş de yapılabiliyor.

  • Başvuru yapacağınız sınav olarak 2026-ALES/3'ü seçin.

  • Kişisel ve eğitim bilgilerinizi kontrol edin.

  • Sınava girmek istediğiniz sınav merkezini seçin.

  • Ücreti kredi kartı, banka kartı ya da anlaşmalı bankalar üzerinden ödeyin.

Ücret ödenmeden başvuru geçerli sayılmıyor. Normal başvuru döneminde başvuru yapan adayların ücret ödeme işlemini en geç 16 Ekim 2026'ya kadar tamamlaması gerekiyor.

ALES Başvuru Ücreti 2026 Ne Kadar?

2026-ALES/3 sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi. Geç başvuruda ise ücrete yüzde 50 zam yapılıyor; yani geç başvuru yapan adaylar 1.800 TL ödeyecek. Normal başvuru yapanlar için ödeme son günü 16 Ekim 2026.

ALES/3 Sınavı ve Sonuç Tarihi Ne Zaman?

2026-ALES/3 sınavı 29 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara toplam 150 dakika süre verilecek. ÖSYM'nin takvimine göre sınav sonuçları 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

ALES Nedir, Kaç Yıl Geçerli?

ALES Nedir, Kaç Yıl Geçerli?

ALES, yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, ÖSYM tarafından yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru ile akademik kadrolara girişte kullanılan bir sınav. Lisans mezunları ya da mezuniyet aşamasındaki öğrenciler sınava girebiliyor.

ALES Kaç Soru, Kaç Puan Türü Var?

Sınavda 50'si sayısal, 50'si sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alıyor. Adaylar için sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç ayrı puan hesaplanıyor.

ALES Puanı Kaç Yıl Geçerli?

ALES puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli. Bu süre içinde adaylar aynı puanla birden fazla lisansüstü programına başvurabiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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