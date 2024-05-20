Alaz Yantra ile Ateş Elementi Aşk ve Aile Hayatınızı Şifalandırsın!
Alaz Yantra ile Ateş Elementi Aşk ve Aile Hayatınızı Şifalandırsın!
Türk ve Altay mitolojisinde ateşin şifası ile ilişkilidir. Türk kültüründe Alaşa Han, kıskançlığa karşı koruyucu şifa ile betimlenmiştir. Alaşa Han Türbesi, bugünkü Karagandı bölgesine bağlı Jezkazgan şehrinden 90 km uzaklıkta Ulıtau ilçesindeki Karakengir Nehri’nin sağ kıyısında tepenin üstünde yer alır.Doğum haritalarımızda ateş elementinin enerjisinin pozitif şekilde kullanan kişiye yansımasını sağlar. Aile hayatımızda özel yaşamda aşk ateşinin daim olmasında etkilidir. Türk kültüründe ruhsal hastalıkların tedavisinde kırmızı rengi ile ateşin gücünü alazlama ile şifalandırmak için kullanılmıştır.
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Alaz yantra Ülker Takım Yıldızı ile ilişkilidir ve Ülker Takım Yıldızı'nın numerolojik sayıları ile semboller ile hazırlanmıştır.
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