Alaz Yantra ile Ateş Elementi Aşk ve Aile Hayatınızı Şifalandırsın!

Aile ocağı kutsaldır, aile içinde saygının sevginin artması ve korunmasına yardımcıdır. Türkler kültüründe, gökyüzünü büyük bir çadır olarak kabul edilmiştir; alaz yeryüzünün sıcaklığını ve Güneş’i sembolize eder. Alaz yantra tüm burçlar tarafından kullanılabilir. Doğum haritanıza göre gezegen saatleri baz alınarak kişiye özel hazırlanır. Öğrenmeyi ve hafızayı güçlendiren sembolleri ile aktiflik, öncülük etme eğilimi ve liderlik özelliklerini güçlendirir. Kişinin yaptığı işte kurduğu ilişkilerde iz bırakmasını, saygınlık kazanmasını, güçlü sevgi bağlarının kurulmasına anahtar görevi görür. Hızlı ve doğru kararlar almakta fayda sağlar.

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Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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