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Alaz Yantra ile Ateş Elementi Aşk ve Aile Hayatınızı Şifalandırsın!

etiket Alaz Yantra ile Ateş Elementi Aşk ve Aile Hayatınızı Şifalandırsın!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 15:01

Türk ve Altay mitolojisinde ateşin şifası ile ilişkilidir. Türk kültüründe Alaşa Han, kıskançlığa karşı koruyucu şifa ile betimlenmiştir. Alaşa Han Türbesi, bugünkü Karagandı bölgesine bağlı Jezkazgan şehrinden 90 km uzaklıkta Ulıtau ilçesindeki Karakengir Nehri’nin sağ kıyısında tepenin üstünde yer alır.Doğum haritalarımızda ateş elementinin enerjisinin pozitif şekilde kullanan kişiye yansımasını sağlar.  Aile hayatımızda özel yaşamda aşk ateşinin daim olmasında etkilidir. Türk kültüründe ruhsal hastalıkların tedavisinde kırmızı rengi ile ateşin gücünü alazlama ile şifalandırmak için kullanılmıştır.

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Alaz yantra Ülker Takım Yıldızı ile ilişkilidir ve Ülker Takım Yıldızı'nın numerolojik sayıları ile semboller ile hazırlanmıştır.

Alaz yantra Ülker Takım Yıldızı ile ilişkilidir ve Ülker Takım Yıldızı'nın numerolojik sayıları ile semboller ile hazırlanmıştır.

Aile ocağı kutsaldır, aile içinde saygının sevginin artması ve korunmasına yardımcıdır. Türkler kültüründe, gökyüzünü büyük bir çadır olarak kabul edilmiştir; alaz yeryüzünün sıcaklığını ve Güneş’i sembolize eder. Alaz yantra tüm burçlar tarafından kullanılabilir. Doğum haritanıza göre gezegen saatleri baz alınarak kişiye özel hazırlanır. Öğrenmeyi ve hafızayı güçlendiren sembolleri ile aktiflik, öncülük etme eğilimi ve liderlik özelliklerini güçlendirir. Kişinin yaptığı işte kurduğu ilişkilerde iz bırakmasını, saygınlık kazanmasını, güçlü sevgi bağlarının kurulmasına anahtar görevi görür. Hızlı ve doğru kararlar almakta fayda sağlar.

NOT: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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