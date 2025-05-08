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AKP'nin İBB Grup Sözcüsü Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevinde Cep Telefonu Kullandığını İddia Etti

AKP'nin İBB Grup Sözcüsü Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevinde Cep Telefonu Kullandığını İddia Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.05.2025 - 17:28

TBMM'de olduğu kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de ara sıra sıcak tartışmalar yaşanabiliyor. Partilerin grup sözcüleri meclis konuşmalarıyla ön plana çıkabiliyor. AKP'nin İBB Meclisi'ndeki sözcüsü Murat Türkyılmaz ise Özgür Özel'in geçmiş bir konuşmasına yaptığı atıfla Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden nasıl telefon kullanıyor olabileceğini sorguladı.

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Kanıt olarak da Özgür Özel'in televizyon yerine telefon kelimesini kullanmasını gösterdi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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