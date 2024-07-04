AKOM’dan İstanbul İçin Uyarı: 18.00’den Sonraya Dikkat
AKOM’dan İstanbul İçin Uyarı: 18.00’den Sonraya Dikkat
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İstanbul’da bugün tüm gün boyunca bulutlu bir hava hakimdi.
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AKOM, bugün akşam saatlerinde kentte etkili olacak yağmur için uyarıda bulundu.
Yağışın saat 18.00'den itibaren etkisini artıracağı aktarılan açıklamada, yarın saat 13.00'e kadar sağanağın devam edeceği bildirildi.
Açıklamada, metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşebileceği ifade edilerek, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (30-60 dakika) etkili olabilen yağışlarda göllenme, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınları yaşanabildiğinden merkezin ilgili İBB birimlerine personel görevlendirme uyarısında bulunduğu anlatıldı.
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