AKOM’dan İstanbul İçin Uyarı: 18.00’den Sonraya Dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da bu akşam saatlerinde yağmurun şiddetini artıracağı yer aldı. Özellikle saat 18.00’den sonra Anadolu Yakası’nda sağanak yağışın etkili olacağı uyarısında bulunuldu.