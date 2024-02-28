Akneli Cildiniz Kabusunuz Olmasın: Sivilceli Ciltler İçin 10 Bakım Tavsiyesi
Akneli Cildiniz Kabusunuz Olmasın: Sivilceli Ciltler İçin 10 Bakım Tavsiyesi
Akne sorunu yaşıyorsanız cilt bakımı çok daha zor bir hal alır. Cilt bakım rutinindeki en ufak yanlış bile aknelerin artmasına ve hatta iz kalmasına sebep olabilir. O yüzden bugün size güzel bakım önerileriyle geldik!
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1. Cildinizi sabah ve akşam olmak üzere günde en az iki kez temizleyin.
2. Yoğun yağlı ürünlerden kaçının.
3. Akneli bölgelere sık sık dokunmaktan kaçının.
4. Alkol içeren toniklerden olabildiğince kaçının.
5. Yüzünüzü yıkarken pH dengesi cildinize uygun olan sabunları kullanın.
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6. Cildinizi nemlendirirken hafif formüller tercih edin.
7. Cilt bakım rutininizin vazgeçilmez bir adımı olarak güneş kremini ekleyin.
8. Saçlarınız kirliyse yüzünüze çok temas ememesini sağlayın.
9. Cilt bakımına ek olarak beslenmenize de dikkat edin.
10. Son olarak, sivilcelerinizi sıkmaktan kesinlikle kaçının.
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