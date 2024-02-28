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Akneli Cildiniz Kabusunuz Olmasın: Sivilceli Ciltler İçin 10 Bakım Tavsiyesi

etiket Akneli Cildiniz Kabusunuz Olmasın: Sivilceli Ciltler İçin 10 Bakım Tavsiyesi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 18:23

Akne sorunu yaşıyorsanız cilt bakımı çok daha zor bir hal alır. Cilt bakım rutinindeki en ufak yanlış bile aknelerin artmasına ve hatta iz kalmasına sebep olabilir. O yüzden bugün size güzel bakım önerileriyle geldik!

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1. Cildinizi sabah ve akşam olmak üzere günde en az iki kez temizleyin.

Sabah güne başlarken ve akşam günü bitirirken cilt temizliği yapmak gerekiyor. Bu temizlik işlemi sayesinde gözeneklerinizi açık ve temiz tutarsınız.

2. Yoğun yağlı ürünlerden kaçının.

Yüksek ihtimalle cildiniz zaten yağlı olduğu için akne sorunu yaşıyorsunuzdur. Bu yüzden aşırı yağlı ürünler cildi tıkayabilir ve ciltte sivilce oluşumunu artırabilir.

3. Akneli bölgelere sık sık dokunmaktan kaçının.

Her yere dokunduğumuz için ellerimiz temiz olmaz ve bu yüzden de yüzümüze her dokunduğumuzda enfeksiyon riskini artırırız. Bu nedenle akneli bölgelere dokunmaktan özellikle kaçınılmalı.

4. Alkol içeren toniklerden olabildiğince kaçının.

Alkol içeren tonikler cildi kurutabilirler. Bu yaşandığında da cilt daha fazla yağ üretebilir. Bu sebeple cilt tipine uygun tonik seçimi yapmak gerekiyor.

5. Yüzünüzü yıkarken pH dengesi cildinize uygun olan sabunları kullanın.

pH dengesi, cildinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olacak bir etkendir. Yüzünüzü yıkarken sabun kullanmak istiyorsanız bunu unutmamak cilt bakım rutininizin daha sağlıklı ilerlemesi için işe yarayacaktır.

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6. Cildinizi nemlendirirken hafif formüller tercih edin.

Cilt bakım rutininde cildin nemlendirilmesi oldukça önemli bir aşamadır. Ancak eğer ki akneli bir cildiniz varsa nemlendirici seçerken hafif ve yağsız formülleri tercih etmelisiniz. Bu tür bir nemlendirici gözenekleri tıkamaz.

7. Cilt bakım rutininizin vazgeçilmez bir adımı olarak güneş kremini ekleyin.

Güneş koruyucu çok önemlidir ancak doğru güneş kremi seçmek çok daha önemlidir! Güneş koruyucu seçerken yağsız ve non-komedojenik olanları seçmenizi öneririz. Böylece gözenekler tıkanmaz, sivilce oluşumu artmaz.

8. Saçlarınız kirliyse yüzünüze çok temas ememesini sağlayın.

Yağlı saçlar, cildinizin daha fazla kirlenmesine ve yağlanmasına sebep olabilir. Bu da sivilce oluşumunu artırabilir. Bu yüzden saçlarınız kirliyse yüzünüze temas etmeyecek şekilde durmasını sağlayın veya yıkayarak temizleyin.

9. Cilt bakımına ek olarak beslenmenize de dikkat edin.

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Yağlı ve işlenmiş yiyecekler sivilce oluşumunu tetikleyebilir. Bu nedenle düzenli cilt bakımının yanı sıra beslenmenize de dikkat ederek cildinizi koruyabilirsiniz.

10. Son olarak, sivilcelerinizi sıkmaktan kesinlikle kaçının.

Sivilceleri sıkmadan durmak çok zor gelse de aslında bunu yapmak enfeksiyon riskini artırabilir. Bunun yanı sıra aynı zamanda iz de bırakabilir. O yüzden kesinlikle sivilcelere dokunmamalısınız!

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