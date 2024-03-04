Aknelerine İyi Gelecek Şey Ne?

Senin aknelerin için su içmeye ihtiyacın var. Çok az su tüketiyorsun, bu da cildinin nem dengesinin bozulmasına neden oluyor. Onun için kendine hedef belirlemeli ve günlük su tüketimini aksatmamalısın. Bunun için özel olarak hazırlanmış motivasyon şişeleri alarak hedefine ulaşabilirsin.