Aknelerine İyi Gelecek Şey Ne?
Aknelerine İyi Gelecek Şey Ne?
Akneler herkesin problemi. Ama bu problemin temelinde birçok farklı şey yatabiliyor. Peki senin aknelerinin nedeni ne acaba? Nedenini ve aknelerine ne iyi gelir öğrenmek için haydi teste!
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1. Cilt tipini nasıl tanımlarsın?
2. Biraz cilt temizliğini nasıl yaptığından bahsedelim. 💅
3. Cildini temizlemek için kaç tane bakım ürünün var?
4. Cilt temizliğini ne kadar sürede bir yapıyorsun?
5. Beslenme alışkanlıklarını da soralım...
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6. Peki, kaç öğün besleniyorsun?
7. Bir günde kaç litre su içebiliyorsun?
8. Egzersizle aran nasıl desek?
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