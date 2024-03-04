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Aknelerine İyi Gelecek Şey Ne?

etiket Aknelerine İyi Gelecek Şey Ne?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 17:02

Akneler herkesin problemi. Ama bu problemin temelinde birçok farklı şey yatabiliyor. Peki senin aknelerinin nedeni ne acaba? Nedenini ve aknelerine ne iyi gelir öğrenmek için haydi teste!

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1. Cilt tipini nasıl tanımlarsın?

2. Biraz cilt temizliğini nasıl yaptığından bahsedelim. 💅

3. Cildini temizlemek için kaç tane bakım ürünün var?

4. Cilt temizliğini ne kadar sürede bir yapıyorsun?

5. Beslenme alışkanlıklarını da soralım...

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6. Peki, kaç öğün besleniyorsun?

7. Bir günde kaç litre su içebiliyorsun?

8. Egzersizle aran nasıl desek?

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Senin aknelerine iyi gelecek şey su içmek! 💦

Senin aknelerin için su içmeye ihtiyacın var. Çok az su tüketiyorsun, bu da cildinin nem dengesinin bozulmasına neden oluyor. Onun için kendine hedef belirlemeli ve günlük su tüketimini aksatmamalısın. Bunun için özel olarak hazırlanmış motivasyon şişeleri alarak hedefine ulaşabilirsin.

Senin beslenme şeklin yanlış!

İtiraf et, sen biraz kötü besleniyorsun. Fast food ve benzeri sağlıksız yiyeyeceklere hayatında çok yer veriyorsun. Bu yüzden de cildin biraz sağlıksız. Akne problemi yaşamanın temelinde de bu beslenme düzeni yatıyor olabilir. O yüzden fast foodlardan uzaklaşıp biraz sağlıklı alternatiflere yönelmen gerek.

Senin tek eksiğin iyi bir cilt temizliği!

Senin her şeyin tam ama bir cilt temizliğin eksik. Cildini aslında düzenli temizlesen tamam olacaksın. Çünkü yemek ve su alışkanlıkların gayet iyi aslında. Problem senin cildini düzenli temizlememen. Bunun için yapman gereken çok basit, cilt bakım ürünleri alarak sabah-akşam düzenli cilt bakımı yapmak.

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