Aklın Hala Onda mı? Eski Sevgilini Geri Kazanmaya Çalışmadan Önce Bilmen Gereken 10 Şey

Eski sevgilini geri kazanmaya çalışmadan önce ayrılık nedenini aklına getirmen gerekir. Çünkü bu kadar basit bir adım seni bütün ilişkiyi analiz etme zahmetinden kurtarır. Öyle ya, kimi zaman sebep ikinizden değil de arkadaş ve aile baskısından, şehir değişiminden veya diğer zorunluluklardan kaynaklanır. Öteki durumlarda ise anlaşmazlık ve kavga gibi daha içsel nedenlere dayanır. Eğer sebep ikincisi değil de ilkiyse, onu tekrar kazanmaya çalışmakta haklı olabilirsin. 💕