Aklın Hala Onda mı? Eski Sevgilini Geri Kazanmaya Çalışmadan Önce Bilmen Gereken 10 Şey
Aklın Hala Onda mı? Eski Sevgilini Geri Kazanmaya Çalışmadan Önce Bilmen Gereken 10 Şey
Biten bir ilişkinin etkisinden kurtulmak her zaman o kadar kolay değildir. Taraflar arası net anlaşılamayan sinyaller ve ayrılığa rağmen sürekli iletişimde kalma hali, bu süreci epeyce zorlaştırabilir. Ama etkisinden çıkmakta zorlandığınız her ilişki doğru ilişki olmayabilir. Bu nedenle ona geri dönmek sandığınız kadar olumlu sonuçlanmayabilir. Peki bu ikilimde kalınca ne yapmalı, nelere dikkat etmeli?
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1. Ayrılık nedeni
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2. Neyi özlediğini bilmek
3. Geçmişe fazla tutunma
4. Mesafe
5. Araya giren süre
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