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Aklın Hala Onda mı? Eski Sevgilini Geri Kazanmaya Çalışmadan Önce Bilmen Gereken 10 Şey

etiket Aklın Hala Onda mı? Eski Sevgilini Geri Kazanmaya Çalışmadan Önce Bilmen Gereken 10 Şey

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 22:01

Biten bir ilişkinin etkisinden kurtulmak her zaman o kadar kolay değildir. Taraflar arası net anlaşılamayan sinyaller ve ayrılığa rağmen sürekli iletişimde kalma hali, bu süreci epeyce zorlaştırabilir. Ama etkisinden çıkmakta zorlandığınız her ilişki doğru ilişki olmayabilir. Bu nedenle ona geri dönmek sandığınız kadar olumlu sonuçlanmayabilir. Peki bu ikilimde kalınca ne yapmalı, nelere dikkat etmeli?

Haydi içeriğe! ⚡️

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1. Ayrılık nedeni

Eski sevgilini geri kazanmaya çalışmadan önce ayrılık nedenini aklına getirmen gerekir. Çünkü bu kadar basit bir adım seni bütün ilişkiyi analiz etme zahmetinden kurtarır. Öyle ya, kimi zaman sebep ikinizden değil de arkadaş ve aile baskısından, şehir değişiminden veya diğer zorunluluklardan kaynaklanır. Öteki durumlarda ise anlaşmazlık ve kavga gibi daha içsel nedenlere dayanır. Eğer sebep ikincisi değil de ilkiyse, onu tekrar kazanmaya çalışmakta haklı olabilirsin. 💕

2. Neyi özlediğini bilmek

Bazen bir ilişkinin ardından aslında o kişiyi değil de ilişkide olma halini özleriz. Çünkü hepimiz günün sonunda, başımız güvenle yaslayacağımız bir omuz ararız. Ama durum sadece bundan ibaretse, aradığın kişi o olmayabilir. Bu nedenle hissettiğin özlem duygusu her zaman ilişkinin kurtarılabilir olduğunu göstermeyebilir. Aksine, senin insan olduğunu gösteren normal bir tepki olabilir. 😘

3. Geçmişe fazla tutunma

Bazen hepimiz geçmişe fazla tutuluruz. Özellikle hayatında istediğin çoğu şeyi yapamıyorsan, durup durup eski günleri düşünmen de kaçınılmaz olur. Ama bu, eski ilişkinin doğru olduğunu göstermek için yeterli değildir. Çünkü belki de hayatında yeni olasılıklar ve imkanlar olsa geçmişi bu kadar sık düşünmek zorunda kalmazdın. Dolayısıyla bu ihtimali akılda tutman, ilişkinin ikinci versiyonuna başlamadan önce sana fazlasıyla yardımcı olabilir. 🥰

4. Mesafe

Kimi biten ilişkilerin ardından araya gereken mesafe koyulamayabilir. Ortak arkadaş çevresi, aynı okulda veya iş ortamında bulunma hali gibi parametreler, ayrılığın kalıcı olmasını zorlaştırabilir. Dolayısıyla ilişkiye sırf ortak ilişkiler eskisi gibi sürsün diye devam etmeyi düşünüyorsan, bir adım geri gidip biraz daha düşünmek isteyebilirsin. Böylece aynı hatayı tekrarlama ihtimalini ortadan kaldırırsın. 😉

5. Araya giren süre

Ayrılığın ardından birleşme kararı almak için önce kendine ve karşındakine biraz zaman tanıman gerekir. Bu süre, ikinizin de kendinizi nasıl hissettiğini anlaması için çok önemlidir. Kim bilir, belki bu süreçte, ikinizden biri bu yepyeni bir ilişkiye bile adım atabilir. 🌻

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6. Aşırı romantize etme hali

Çoğumuz, ilişkilerin ardından eski günleri yad ederken nostaljik bir hisse kapılırız. Çünkü geçmişi genellikle iyi ve güzel anılarıyla hatırlamayı tercih ederiz. Gerçekte olansa çoğu zaman bundan farklıdır çünkü gayet tatsız ve üzücü olaylar barındırır. Bu nedenle eğer onu geri kazanmadan önce tutunduğun tek dal buysa, iyi anıların yanı sıra yaşanan kötü şeylere de odaklan deriz. Böylece aslında çok kötü olan gidişatı daha iyi fark edebilirsin. 💋

7. Değişen alışkanlıklar

Hiçbir ilişki başladığı gibi ilerlemez çünkü ilişkinin tarafları aynı kalmaz. Dolayısıyla zaman, ikinizi de farklı insanlar olmaya zorlayarak bir arada kalmayı imkansız hale getirebilir. Durum bu olduğunda işleri medeni şekilde sonlandırmak yapılacak en doğru şeydir. Ne de olsa her ilişki kötü bitmek zorunda değildir. Bazen sadece dönüştüğünüz insanlar artık birbirinden çok farklı iki kişidir ve bunu kabullenmek gerekir. 💔

8. Hayattan beklentiler

Değişim nedenini biraz açmak da gerekir. Çünkü bazen dönüştüğünüz farklı insanlarla aynı ilişkiyi sürdürebilirsiniz. Ama bazen de hayattan çok farklı beklentiler içine girersiniz. Eski sevgilinin kalbini tekrar çalmadan önce, hayattan beklediklerine ve olmak istediğin kişiye odaklanman, en doğru kararı vermene yardımcı olabilir. Sonuçta aynı sorunlar tekrar yaşanacaksa başlangıç noktasına dönmeye de gerek yok, öyle değil mi? 🌹

9. Bağımsızlık isteği

Herkesin biraz yalnız kalıp kendini tanıması gerekir. Kimilerine vakit kaybı gibi gözüken bu adım aslında sanılandan çok ama çok önemlidir. Çünkü hayattan istediklerini, kendinden ve ilişkiden beklediklerini net şekilde anlamanı sağlar. Ayrıca karşı tarafa bağımlı olma riskini ortadan kaldırarak, kendi ayakların üstünde durmanı sağlar. Bu nedenle ayrılığın ardından yaşadığın bağımsızlık hissini biraz daha tanıyıp, sezgilerine güven bizce! 😘

10. Kendi mutluluğunu düşünme

Ve her şeyden önemlisi, önce kendi mutluluğunu önemsemeyi hayatının ilk sırasında koy. Birilerini mutlu etmek için kendini ikinci plana koyduğun her durum zamanla birikir ve ileride bir yerde patlama riskini artırır. Önce kendi istediklerini yapman, sana iyi gelen şeyleri denemen ve yeni hobiler edinmen şu süreçte ihtiyacın olan tek şey olabilir. Eğer durum böyleyse, eski sevgiline dönmeye de ihtiyacın olmayabilir. 😉

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