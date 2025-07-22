Akıllardaki O Soruya Cevap Buluyoruz: Para Kazandıkça Neden Daha Fazla Harcarız?
Maaşın arttı ama ay sonu yine zor geliyor. “Ben nerede yanlış yapıyorum?” diye düşünüyorsan yalnız değilsin. Aslında bu, çoğu insanın yaşadığı oldukça doğal ama bir o kadar da yönetilmesi gereken bir döngü. Daha fazla kazanmak, otomatik olarak daha rahat bir hayat getirmiyor çünkü beynimiz, psikolojimiz ve çevremiz bu dengeyi biraz bozabiliyor.
Peki neden böyle oluyor? Hazırsan, gel birlikte bu gizemi çözmeye çalışalım.
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Alıştığımız yaşam standartları hızla değişiyor ve geri dönmesi zor oluyor.
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“Hedonik adaptasyon” dediğimiz şey tam olarak bu!
Çevresel faktörler ve “görünür tüketim” bizi tetikliyor.
Finansal okuryazarlık eksikliği de işin tuzu biberi.
Harcarken değil, biriktirirken tatmin yaşamak mümkün.
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Artan maaşla birlikte hayatını değil, finansal alışkanlıklarını güncelle.
Kendine şu soruyu sormadan harcama yapma: Buna gerçekten ihtiyacım var mı?
Daha fazla kazanmak, daha akıllı harcamayı gerektirir.
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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