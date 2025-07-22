Akıllardaki O Soruya Cevap Buluyoruz: Para Kazandıkça Neden Daha Fazla Harcarız?

Maaşın arttı ama ay sonu yine zor geliyor. “Ben nerede yanlış yapıyorum?” diye düşünüyorsan yalnız değilsin. Aslında bu, çoğu insanın yaşadığı oldukça doğal ama bir o kadar da yönetilmesi gereken bir döngü. Daha fazla kazanmak, otomatik olarak daha rahat bir hayat getirmiyor çünkü beynimiz, psikolojimiz ve çevremiz bu dengeyi biraz bozabiliyor.

Peki neden böyle oluyor? Hazırsan, gel birlikte bu gizemi çözmeye çalışalım.