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Akıl Kaçırtan Anlardan Damat Tıraşının 3 Bin Lira Olmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Akıl Kaçırtan Anlardan Damat Tıraşının 3 Bin Lira Olmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.01.2025 - 19:07

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cuma günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı kapamaya hazırlandığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Yorum işinde çok iyiyiz.

Yorum işinde çok iyiyiz.
twitter.com

Güç zehirlenmesi yaşamış.

Güç zehirlenmesi yaşamış.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Böyle şeylerden mutlu olurduk...

Böyle şeylerden mutlu olurduk...
twitter.com
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Tam bir traliçe 👸

Tam bir traliçe 👸
twitter.com

Yoğun bir Avrupa Ligi timeline'ına şahit olduk.

Yoğun bir Avrupa Ligi timeline'ına şahit olduk.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Hadi bakalım!

Hadi bakalım!
twitter.com

Devam ediyoruz...

Devam ediyoruz...
twitter.com
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Fake işinin suyu çıktı.

Fake işinin suyu çıktı.
twitter.com

Unuttuk bile!

Unuttuk bile!
twitter.com

Mantıklı...

Mantıklı...
twitter.com

Kapatalım mı?

Kapatalım mı?
twitter.com

Daha bitmedi.

Daha bitmedi.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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