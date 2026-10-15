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Akdeniz Diyetinin Kuzeyli Kuzeni: 24 Yıllık Araştırmada Ölüm Riskini Düşürdüğü Görüldü

Akdeniz Diyetinin Kuzeyli Kuzeni: 24 Yıllık Araştırmada Ölüm Riskini Düşürdüğü Görüldü

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 09:11
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Akdeniz diyetinin son yıllarda ne kadar popüler olduğunu biliyorsunuz. Taze sebze ve meyvelerin, tam tahılların, baklagillerin, kuruyemişlerin ve ana yağ kaynağı olarak sızma zeytinyağının tercih edildiği bitkisel ağırlıklı bir beslenme modeli olan Akdeniz diyeti, birçok uzman tarafından tavsiye ediliyor. 

Bugünkü konumuz ise Akdeniz diyetinin kuzeydeki bir akrabası.

64 binden fazla İsveçliyi 24 yıl boyunca izleyen bir araştırma, İskandinav diyetini uygulamanın ölüm riskini azalttığını gösterdi.

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Akdeniz diyetinin kuzeyli kuzeni: İskandinav diyeti

Akdeniz diyetinin kuzeyli kuzeni: İskandinav diyeti

İskandinav diyeti Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç'in yerel, mevsimlik ve çoğunlukla bitkisel gıdalarına dayanıyor. Lifi pancar, havuç, şalgam ve orman meyvelerinden; tahılı ise çavdar, arpa ve yulaftan alıyor.

Akdeniz diyetindeki zeytinyağının yerini burada kolza yağı (kanola) alıyor. Araştırmalara göre doymuş yağ oranı en düşük yağlardan biri olan kolza yağı, 'kötü' kolesterolü düşürmeye yardımcı olabiliyor. Diyette et ve ilave şeker az; balık, baklagil ve az yağlı süt ürünleri ise bol.

64 bin kişi, 24 yıllık veri

64 bin kişi, 24 yıllık veri

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden Michael Fridén liderliğindeki ekip, American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan çalışmada İsveç'teki iki büyük nüfus araştırmasının verilerini kullandı. Katılımcılar 24 yıl içinde üç kez beslenme anketi doldurdu, sağlık kayıtları da tek tek tarandı.

Araştırmacılar istatistiksel modellerle, herkes sağlıklı bir İskandinav diyeti uygulasaydı ne olacağını hesapladı. Sonuca göre bu diyet, olağan beslenmeye kıyasla 24 yıllık ölüm riskini 2,67 puan düşürüyordu. Ekip bu etkinin kısmen kolza yağı kullanımından kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Karaciğer için aynı şey söylenemiyor

Karaciğer için aynı şey söylenemiyor

Çalışmanın asıl sorusu, diyetin siroz ve karaciğer kanseri gibi ciddi karaciğer hastalıklarını önleyip önlemediğiydi. Bu konuda istatistiksel olarak anlamlı bir fayda bulunamadı.

Yine de araştırmacılar, ölüm riskindeki düşüşün İskandinav diyetine dair önceki bulguları güçlendirdiğini söylüyor. Kırmızı ve işlenmiş eti azaltan bu beslenme düzeni, iklim açısından da sürdürülebilir bir model olarak görülüyor.

Fakat çalışma İsveçlilerden toplanan verilerle yapılmış bir modelleme. Sonuçlar farklı toplumlarda aynı çıkmayabilir. Herkesin yaşadığı coğrafyaya göre, tüketmesi gereken besin grubu farklı olabilir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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