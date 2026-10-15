Akdeniz Diyetinin Kuzeyli Kuzeni: 24 Yıllık Araştırmada Ölüm Riskini Düşürdüğü Görüldü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Akdeniz diyetinin son yıllarda ne kadar popüler olduğunu biliyorsunuz. Taze sebze ve meyvelerin, tam tahılların, baklagillerin, kuruyemişlerin ve ana yağ kaynağı olarak sızma zeytinyağının tercih edildiği bitkisel ağırlıklı bir beslenme modeli olan Akdeniz diyeti, birçok uzman tarafından tavsiye ediliyor.
Bugünkü konumuz ise Akdeniz diyetinin kuzeydeki bir akrabası.
64 binden fazla İsveçliyi 24 yıl boyunca izleyen bir araştırma, İskandinav diyetini uygulamanın ölüm riskini azalttığını gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akdeniz diyetinin kuzeyli kuzeni: İskandinav diyeti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
64 bin kişi, 24 yıllık veri
Karaciğer için aynı şey söylenemiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın