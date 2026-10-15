Akdeniz Diyetinin Kuzeyli Kuzeni: 24 Yıllık Araştırmada Ölüm Riskini Düşürdüğü Görüldü

Çalışmanın asıl sorusu, diyetin siroz ve karaciğer kanseri gibi ciddi karaciğer hastalıklarını önleyip önlemediğiydi. Bu konuda istatistiksel olarak anlamlı bir fayda bulunamadı.

Yine de araştırmacılar, ölüm riskindeki düşüşün İskandinav diyetine dair önceki bulguları güçlendirdiğini söylüyor. Kırmızı ve işlenmiş eti azaltan bu beslenme düzeni, iklim açısından da sürdürülebilir bir model olarak görülüyor.

Fakat çalışma İsveçlilerden toplanan verilerle yapılmış bir modelleme. Sonuçlar farklı toplumlarda aynı çıkmayabilir. Herkesin yaşadığı coğrafyaya göre, tüketmesi gereken besin grubu farklı olabilir.