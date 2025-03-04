Akademik Başarı ve Sosyal-Duygusal Beceriler: Yeni Bir Perspektif

Sosyal ve duygusal beceriler, öğrencilerin kendilerini tanımasını, duygularını düzenlemesini ve başkalarıyla etkili iletişim kurmasını sağlar. Ancak bu becerilerin ders başarısını nasıl etkilediği sorusu, CASEL’in deneyinde somut yanıtlar buldu.

Deneyin Detayları

Katılımcılar: Araştırmaya, 12-14 yaş arasında 300 ortaokul öğrencisi katıldı. Öğrenciler, sosyal duygusal öğrenme (SEL) programı uygulanan bir grup ve standart müfredatla eğitimine devam eden bir kontrol grubu olarak ikiye ayrıldı.

SEL Programı: 12 hafta süren bu program, öz farkındalık, öz düzenleme, sosyal farkındalık ve sorumlu karar verme becerilerini geliştirmeye odaklandı. Öğrenciler, duygularını nasıl yöneteceklerini ve başkalarıyla nasıl işbirliği yapacaklarını öğrenme fırsatı buldu.

Değerlendirme:

• Akademik başarı: Matematik ve dil sınavlarından alınan sonuçlar değerlendirildi.

• SDÖ becerileri: Anket ve gözlemler yoluyla ölçüldü.

• Motivasyon ve öz düzenleme: Öğrencilerin sınav hazırlığı sırasında gösterdikleri davranışlar incelendi.

Sonuçlar

1. SEL Program Grubu: Bu gruptaki öğrenciler, sınav başarılarında %15 oranında artış gösterdi. Ayrıca, öz düzenleme ve motivasyon becerileri belirgin şekilde gelişti. Çoğu öğrenci, sınavlara hazırlanırken daha az stres yaşadığını ve daha etkili çalışma stratejileri kullandığını belirtti.

2. Kontrol Grubu: Standart müfredat uygulanan bu grupta, akademik başarıda belirgin bir değişim görülmedi. Öğrencilerin öz düzenleme ve motivasyon seviyeleri ise SEL Program Grubu'na kıyasla daha düşük kaldı.

Elde Edilen Çıkarımlar

Deney, SDÖ becerilerinin akademik başarıda ne denli etkili olduğunu net bir şekilde gösterdi:

• Öz düzenleme: Öğrencilerin sınav hazırlığında odaklanmalarını artırdı.

• Motivasyon: Hedeflerine ulaşma isteklerini güçlendirdi.

• Stres yönetimi: SEL programları, öğrencilerin sınav stresini azaltarak performanslarını iyileştirdi.

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Bu deney, sosyal ve duygusal becerilerin eğitim sistemine entegre edilmesinin önemini vurguluyor. İşte bu konuda uygulanabilecek bazı stratejiler:

• Müfredata Entegrasyon: Matematik, fen gibi derslere SDÖ becerilerini geliştirecek etkinlikler eklenmeli.

• Öğretmen Eğitimi: Eğitimciler, SDÖ becerilerini teşvik edecek yöntemlerle donatılmalı.

• Bütüncül Eğitim: Okullar, öğrencilerin hem bilişsel hem de duygusal gelişimini destekleyen bir ortam sunmalı.

Sonuç

Akademik başarı, yalnızca bilgiye dayalı değil; öğrencilerin kendilerini tanıma, duygularını yönetme ve etkili iletişim kurma becerileriyle doğrudan ilişkilidir. Eğitimciler, SDÖ becerilerini teşvik ederek öğrencilerin hem akademik hem de kişisel olarak mükemmelleşmesini sağlayabilir. Bu, yalnızca bireysel başarıları artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha uyumlu ve üretken toplumlar yaratmanın anahtarıdır.

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