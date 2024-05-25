AK Partili Başkana Makam Odasında Darp: İki Belediye Memuru Gözaltına Alındı

Trabzon’un AK Partili Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, mesai saatlerine uymadıkları için tutanak tutturduğu belediyenin 2 memuru tarafından makam odasında darp edildi. Başkan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken, olaya karışan 2 memur polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.