AK Partili Başkana Makam Odasında Darp: İki Belediye Memuru Gözaltına Alındı
AK Partili Başkana Makam Odasında Darp: İki Belediye Memuru Gözaltına Alındı
Trabzon’un AK Partili Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, mesai saatlerine uymadıkları için tutanak tutturduğu belediyenin 2 memuru tarafından makam odasında darp edildi. Başkan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken, olaya karışan 2 memur polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Olay, dün saat akşam saatlerinde ilçe merkezi Orta Mahalle'de bulunan Tonya Belediye Başkanlığı makamında meydana geldi.
Başkan Beşel, iddiaya göre, ilçe belediyesinde görevli memurlar 63 yaşındaki H.U. ve 64 yaşındaki H.K. için mesai saatine uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutturdu. Tutanağa tepki gösteren 2 memur, makam odasına girdikleri Beşel ile tartışmaya başladı. Memurlardan biri Başkan Beşel'e kafa, diğeri de tokatla saldırdı.
Başkan Beşel, götürüldüğü İlçe Devlet Hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Başkan Beşel darp raporu alıp şikayetçi olurken, 2 memur ise 'Kamu görevlisine hakaret', 'kamu malına zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.
AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, olaya tepki göstererek “Tonya Belediye Başkanımız Sayın Osman Beşel'e makamında yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu saldırı aynı zamanda Tonya halkının iradesine saldırıdır. Saldırganların hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. Başkanımıza çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
AK Parti Trabzon eski milletvekili Salih Cora ise "Tonya Belediye Başkanımız Sn Osman Beşel'e makamında yapılan saldırıyı ve darp girişimini şiddetle kınıyorum. Bu saldırı ile milli irade ve halkımızın özgür iradesi hedef alınmıştır. Hiçbir tehdit, baskı ve şantaj bizi yolumuzdan geri döndüremeyecektir" dedi.
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