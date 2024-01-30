AK Parti’nin İstanbul Hesabı: Tüm Detaylar Tek Tek İnceleniyor

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni tekrar kazanmak için sıkı bir çalışma başlatan AK Parti, aday gösterilen Murat Kurum’un seçimi kazanması için tüm olasıları tek tek inceliyor. AK Parti kulislerindeki beklenti, DEM Parti’nin aday çıkarması yönünde.