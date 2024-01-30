AK Parti’nin İstanbul Hesabı: Tüm Detaylar Tek Tek İnceleniyor
AK Parti’nin İstanbul Hesabı: Tüm Detaylar Tek Tek İnceleniyor
31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni tekrar kazanmak için sıkı bir çalışma başlatan AK Parti, aday gösterilen Murat Kurum’un seçimi kazanması için tüm olasıları tek tek inceliyor. AK Parti kulislerindeki beklenti, DEM Parti’nin aday çıkarması yönünde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yerel seçimlerle ilgili partilerin hazırlıkları sürüyor. Seçimde en büyük yarış ise İstanbul’da geçecek.
Gazete Pencere’den Nuray Babacan, AK Parti kulislerindeki beklentileri yazdı. İktidar Partisi, Murat Kurum’un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenmesinin ardından, ‘artı-eksi’ değerlendirmesi yapmaya başladı. Ekrem İmamoğlu’na karşı avantajlı olmak için ince hesaplar yapılıyor. İmamoğlu’na muhalefet partilerinden gelecek her destek, can sıkıcı bulunuyor.
AK Parti kurmayları, oylardaki olası değişimleri de santim santim hesaplıyorlar. Partide yapılan analizlere göre, CHP’nin İstanbul yerel seçimlerindeki geleneksel oyu yüzde 32-35 civarında. Tek başına girerse bu oranın daha da düşeceği iddia ediliyor.
İYİ Parti’nin İmamoğlu’dan kopmuş olmasının, kendisine yüzde 4 oy kaybettireceği savunuluyor.
DEM’in İstanbul’daki oy oranının yüzde 11 civarında olduğu belirtiliyor. DEM’deki her türlü hareketlenme yakından izleniyor. AK Partililerin iddiasına göre, parti yönetimi ‘İmamoğlu’nu destekleyin’ dese bile oyların tamamı gitmeyecek. DEM’in kim olursa olsun kendi adayını çıkarması dört gözle bekleniyor ve kapalı kapılar ardında destekleniyor. Ayrıca böyle bir ittifakın, yüzde 3-4 civarında olan ulusal-milliyetçi oyları kaçıracağı savunuluyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda