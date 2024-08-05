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AK Parti Milletvekilinden Instagram Duyurusu: “Instagram Bugün Açılıyor”

AK Parti Milletvekilinden Instagram Duyurusu: “Instagram Bugün Açılıyor”

Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.08.2024 - 18:25 Son Güncelleme: 05.08.2024 - 19:11

Günlerdir kapalı olan Instagram’ın son durumu bugün netlik kazanacak. AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Büyük olasılıkla INSTAGRAM BUGÜN AÇILIYOR. (Son dakikada İnstagram yetkililerinden kaynaklanan vazgeçme olmazsa)” yazdı. 

AYRINTILAR GELECEK…

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