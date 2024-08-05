AK Parti Milletvekilinden Instagram Duyurusu: “Instagram Bugün Açılıyor”
AK Parti Milletvekilinden Instagram Duyurusu: “Instagram Bugün Açılıyor”
Günlerdir kapalı olan Instagram’ın son durumu bugün netlik kazanacak. AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Büyük olasılıkla INSTAGRAM BUGÜN AÇILIYOR. (Son dakikada İnstagram yetkililerinden kaynaklanan vazgeçme olmazsa)” yazdı.
AYRINTILAR GELECEK…
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