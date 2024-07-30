AK Parti Milletvekili Zehranur Aydemir Çocukken Yaşadığı Köpek Travmasıyla Yeni Yasayı Savundu
AK Parti Milletvekili Zehranur Aydemir Çocukken Yaşadığı Köpek Travmasıyla Yeni Yasayı Savundu
Sokak köpekleri yasası meclisten geçerken tartışmalar daha hararetli bir hal aldı. AK Parti Milletvekili Zehranur Aydemir'in paylaştığı sokak köpeği travması ise tepkilere sebep oldu.
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Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.
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Ak Partili Milletvekillerinin yasanın kabulünün ardından gülerek çektirdiği fotoğraf ise yasa karşıtları tarafından tepkiyle karşılandı.
AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'in çocukken yaşadığı köpek travmasını anlatarak yasayı savunması ise sosyal medyada tepkilere sebep oldu.
Zehranur Aydemir'in paylaşımı şöyle 👇
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Ak Partili vekile sosyal medyadan gelen tepkilerin bir kısmı ise burada 👇
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