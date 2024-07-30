Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AK Parti Milletvekili Zehranur Aydemir Çocukken Yaşadığı Köpek Travmasıyla Yeni Yasayı Savundu

AK Parti Milletvekili Zehranur Aydemir Çocukken Yaşadığı Köpek Travmasıyla Yeni Yasayı Savundu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
30.07.2024 - 12:50

Sokak köpekleri yasası meclisten geçerken tartışmalar daha hararetli bir hal aldı. AK Parti Milletvekili Zehranur Aydemir'in paylaştığı sokak köpeği travması ise tepkilere sebep oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.

Ak Partili Milletvekillerinin yasanın kabulünün ardından gülerek çektirdiği fotoğraf ise yasa karşıtları tarafından tepkiyle karşılandı.

Ak Partili Milletvekillerinin yasanın kabulünün ardından gülerek çektirdiği fotoğraf ise yasa karşıtları tarafından tepkiyle karşılandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'in çocukken yaşadığı köpek travmasını anlatarak yasayı savunması ise sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'in çocukken yaşadığı köpek travmasını anlatarak yasayı savunması ise sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

Zehranur Aydemir'in paylaşımı şöyle 👇

Zehranur Aydemir'in paylaşımı şöyle 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ak Partili vekile sosyal medyadan gelen tepkilerin bir kısmı ise burada 👇

Ak Partili vekile sosyal medyadan gelen tepkilerin bir kısmı ise burada 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
5
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın