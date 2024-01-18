AK Parti'de Üzeri Çizilen İsimler: 10 Şehirde Mevcut Başkanlar Aday Gösterilmedi
AK Parti'de Üzeri Çizilen İsimler: 10 Şehirde Mevcut Başkanlar Aday Gösterilmedi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak'ta Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na belediye başkan adaylarını duyurdu.
Ankara ve İzmir adaylarının açıklandığı toplantıda 10 şehirde görev değişimine gidildi.
İşte AK Parti'de tekrar aday gösterilmeyen isimler 👇
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör
Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Murat Zorluoğlu
Adıyaman Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç
Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı Mehmet Zeybek
Ağrı Belediyesi Başkanı Metin Karadoğan
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Karabük Belediye Başkanı Refet Vergili
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan
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