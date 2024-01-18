Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AK Parti'de Üzeri Çizilen İsimler: 10 Şehirde Mevcut Başkanlar Aday Gösterilmedi

AK Parti'de Üzeri Çizilen İsimler: 10 Şehirde Mevcut Başkanlar Aday Gösterilmedi

AK Parti
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.01.2024 - 18:30

AK Parti'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi 10 mevcut belediye başkanının üzeri çizildi. Deprem bölgesindeki iller başta olmak üzere 10 şehirde mevcut belediye başkanları aday yapılmadı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak'ta Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na belediye başkan adaylarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak'ta Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na belediye başkan adaylarını duyurdu.

Ankara ve İzmir adaylarının açıklandığı toplantıda 10 şehirde görev değişimine gidildi.

Ankara ve İzmir adaylarının açıklandığı toplantıda 10 şehirde görev değişimine gidildi.

İşte AK Parti'de tekrar aday gösterilmeyen isimler 👇

İşte AK Parti'de tekrar aday gösterilmeyen isimler 👇

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Murat Zorluoğlu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Murat Zorluoğlu

Adıyaman Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç

Adıyaman Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç

Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı Mehmet Zeybek

Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı Mehmet Zeybek

Ağrı Belediyesi Başkanı Metin Karadoğan

Ağrı Belediyesi Başkanı Metin Karadoğan
İçeriğin Devamı Aşağıda

Karabük Belediye Başkanı Refet Vergili

Karabük Belediye Başkanı Refet Vergili

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan

Kaynak

AK Parti'nin açıkladığı adaylar 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
3
2
2
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?