Aile Evinde Üniversite Okumaktan Kediyle Yer Tutanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Aile Evinde Üniversite Okumaktan Kediyle Yer Tutanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yeni adı X eski adı Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi haftayı yavaştan kapadığımız Cuma günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı ortaladığımız günün en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
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Bu fazla olmuş.
🤔
Oluyor arada.
Hayda!
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Sonuna kadar okuyun!
Yarın görüşmek üzere 👋
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