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Aile Evinde Üniversite Okumaktan Kediyle Yer Tutanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Aile Evinde Üniversite Okumaktan Kediyle Yer Tutanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.11.2024 - 18:44

Yeni adı X eski adı Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi haftayı yavaştan kapadığımız Cuma günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı ortaladığımız günün en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Bu fazla olmuş.

Bu fazla olmuş.
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Oluyor arada.

Oluyor arada.
twitter.com

Hayda!

Hayda!
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sonuna kadar okuyun!

Sonuna kadar okuyun!
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋

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