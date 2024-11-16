AIDS’ten Ölen 13 Yaşındaki Çocuğun Babası Konuştu: “Tüm Önlemleri Almıştık”
AIDS’ten Ölen 13 Yaşındaki Çocuğun Babası Konuştu: “Tüm Önlemleri Almıştık”
İzmir’de “hızlı kilo kaybı” problemiyle hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki A.E.K.’nın HIV pozitif olduğu tespit edilmişti. 17 günlük yaşam savaşını kaybeden talihsiz çocuğun, babasında da aynı hastalık olduğu ancak annesinde HIV virüsü tespit edilmemesi istismar şüphesini beraberinde getirmişti. İddiaların odağındaki babanın ifadesi ortaya çıktı. Baba K.K., 'Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum' dedi
Kaynak: Sabah
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İzmir’de yaşanan ve 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi A.E.K.’nın hayatını kaybettiği AIDS skandalıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
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Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, A.E.K.'nin babası K.K.'nin HIV pozitif olduğu geçtiğimiz şubat ayında belirlendi. Baba K.K. kan bağışı sırasında hastalığını öğrendi. Çocuk ve babada pozitif; anne ve diğer kardeşte negatif çıkması üzerine cinsel istismar ihtimali üzerine adli sosyal pediatri ve çocuk psikiyatriden destek istendi.
Cinsel istismar şüphesi üzerinde başlatılan soruşturmada çocuk psikiyatrisi hem A.E.K. ile hem de babası K.K. ile görüşme yaptı. Çocuk psikiyatri tarafından 8 Ekim 2024'te yapılan değerlendirmede, "İstismar baba ve çocukla yapılan görüşmelerde ayrıntılı olarak sorgulandı, tariflenemedi" dedi.
Turizmci baba K.K.'nın ifadesinde ise, "Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma nedeniyle 11 Kasım'da A.E.K.'ye otopsi yapıldı.
Ayrıca Adli Tıp’ın hazırladığı raporda istismar şüphelerine rastlanmadı.
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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, “Babanın kanının çocuğun vücudundaki bir yaradan ya da mide bağırsak sistemindeki küçük bir yaradan çocuğun kanına temas etmesi sonucu virüs bulaşmış olabilir. Virüsün bir şekilde kana ulaşması gerekiyor" dedi.
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