AIDS’ten Ölen 13 Yaşındaki Çocuğun Babası Konuştu: “Tüm Önlemleri Almıştık”

İzmir’de “hızlı kilo kaybı” problemiyle hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki A.E.K.’nın HIV pozitif olduğu tespit edilmişti. 17 günlük yaşam savaşını kaybeden talihsiz çocuğun, babasında da aynı hastalık olduğu ancak annesinde HIV virüsü tespit edilmemesi istismar şüphesini beraberinde getirmişti. İddiaların odağındaki babanın ifadesi ortaya çıktı. Baba K.K., 'Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum' dedi

Kaynak: Sabah