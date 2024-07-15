AI Trendi Her Yerde! İş Hayatında İnsan Kaynakları İçin Yapay Zeka Çözümleri

Uzaktan çalışmanın hızla büyüyen bir fenomen haline gelmesi, kimi zaman iş verimini artırsa da doğru kontrol edilmediğinde büyük krizlere yol açabilir. Bu aşamada İK tarafından kullanılacak AI çözümleri ise hem ekipler arası koordinasyonu korumaya hem de verimi belirli bir seviyede tutmaya katkı sağlar. Sanal asistanlar ve iş yönetim platformları tarafından yönetilen bu sistem, uzaktan çalışma süreçlerindeki sorunları minimize eder.