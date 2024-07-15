AI Trendi Her Yerde! İş Hayatında İnsan Kaynakları İçin Yapay Zeka Çözümleri
AI Trendi Her Yerde! İş Hayatında İnsan Kaynakları İçin Yapay Zeka Çözümleri
Son yılların yükselen teknolojilerinden olan yapay zeka (AI), hızlı yayılımını giderek ivmelendiriyor. Birkaç yıl önce henüz yeni yeni geliştiğini düşündüğümüz bu teknoloji, şimdilerde kendine her sektörde yer edinmiş durumda. Özellikle iş hayatının önemli departmanlarından olan İnsan Kaynakları (İK) da bu dönüşümden nasibini almış halde. Peki günümüz İK uzmanları yapay zekadan nasıl faydalanabilir?
İşte İK'ya yönelik en etkili yapay zeka çözümleri!
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1. Aday başvuru formu tarama
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2. Otomatik bilgilendirmeler
3. Ön yargısız mülakat
4. Etkili performans takibi
5. Çalışan yetenek gelişimi
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6. Doğru kariyer gelişim fırsatları
7. Objektif değerleme
8. Çalışan taleplerini karşılama
9. Verimli iş ve zaman takibi
10. Uzaktan çalışma verimi
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