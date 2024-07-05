"Aha Dayıya Sor" Sözüyle Ünlünen Hüseyin Taşkıran Hapisten İzne Çıktı: "Yahya Karataş Benim Yerime Geçmiş"
"Aha Dayıya Sor" Sözüyle Ünlünen Hüseyin Taşkıran Hapisten İzne Çıktı: "Yahya Karataş Benim Yerime Geçmiş"
İnternetin ilk viral videolarından biri olan ve “4 kere hacca gittim. Aha dayıya sor” sözleriyle meşhur olan “Gaspçı Hüseyin” cezaevinden izne çıktı. Hüseyin Taşkıran, kendisinin yerine geçerek 'Yaso' lakaplı Yahya Karataş’a tazminat davası açacağını söyledi.
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“Aha dayıya sor” videosunu bilmeyen yoktur. Adana’da polislerin gasp suçlamasıyla gözaltına aldığı Hüseyin Taşkıran’ın polis aracı içinde söyledi bu sözler internetteki en çok izlenen viral videolardan biriydi.
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'Yaso' lakaplı Yahya Karataş, kendisinin videodaki kişi olduğunu iddia ederek hacca gitmiş ve internette “fenomen” olma yolunda ilerliyordu.
Ancak olayın tamamen gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Videodaki kişi olan Hüseyin Taşkıran, uzun zamandır bulunduğu cezaevinden izne çıkarak gerçek “gaspçı Hüseyin’in” kendisini olduğunu açıkladı.
Kendisinin yerine geçerek para kazanan şahıstan cezaevinde olduğu esnada haberi olduğunu anlatan Hüseyin Taşkıran, "Ünlü olmak güzel bir şey. Buradan hayranlarıma sesleniyorum. Bir tane çocuk çıkmış. İsmi Yahya Karataş. Benim üzerimden prim kasıyor. Hacca gitmiş, benim fotoğraflarım ile kendi fotoğraflarını birleştirerek 'hac hayalimi gerçekleştirdim' dediği videolar paylaşıyor. Yalan-yanlış şekilde para kazanıyor, o bir dolandırıcı. Benim üzerimden para kazanıyor. Ben cezaevinde olduğumdan dolayı benim yerime geçmiş. Milleti dolandırıyor. Ben buradan hayranlarıma sesleniyorum, bu dolandırıcıya inanmamaları lazım. Kendini 'Yaso' olarak tanıtan şahsa da sesleniyorum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" dedi.
Niğde'de ceza infaz kurumunda cezasını tamamlamayı heyecanla beklediğini belirten Taşkıran, "11 günlüğüne izne çıktım. Cezam tamamen bitip de çıktığımda yeni skeçler yapacağım. Buradan hayranlarıma sesleniyorum, beni takip etmelerini diliyorum. Allah nasip eder de çıkarsam da, gerçekten hac hayalimi gerçekleştireceğim" şeklinde konuştu.
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