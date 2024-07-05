"Aha Dayıya Sor" Sözüyle Ünlünen Hüseyin Taşkıran Hapisten İzne Çıktı: "Yahya Karataş Benim Yerime Geçmiş"

İnternetin ilk viral videolarından biri olan ve “4 kere hacca gittim. Aha dayıya sor” sözleriyle meşhur olan “Gaspçı Hüseyin” cezaevinden izne çıktı. Hüseyin Taşkıran, kendisinin yerine geçerek 'Yaso' lakaplı Yahya Karataş’a tazminat davası açacağını söyledi.