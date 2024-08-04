Ağustos Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ağustos Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet
Ağustos Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ağustos Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet
Her mevsime özel meyve ve sebzelerle farklı yemekler yapılabiliyor. Yazın bu sıcak havalarda tadabileceğiniz farklı yiyecek ve içecekleri sizin için derledik. Gelin bunlara birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Izgara Mısır
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şeftalili Burrata Salatası
3. Dondurmalı Meyve Salatası
4. Karides Tacos
5. Fırında Sebzeli Polenta
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mango ve Avokadolu Ceviche
7. Kavunlu Prosciutto
8. Karpuzlu Feta Salatası
9. Limonlu Tavuk Şiş
10. Pancar Carpaccio
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın