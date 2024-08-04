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Ağustos Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ağustos Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet

etiket Ağustos Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ağustos Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 14:01

Her mevsime özel meyve ve sebzelerle farklı yemekler yapılabiliyor. Yazın bu sıcak havalarda tadabileceğiniz farklı yiyecek ve içecekleri sizin için derledik. Gelin bunlara birlikte bakalım...

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1. Izgara Mısır

1. Izgara Mısır

Mangalda veya fırında pişirerek hazırlayabileceğiniz ızgara mısır, aslında tam da bu sıcak havalarda atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz bir yiyecek. Üzerine tereyağı da sürerseniz lezzetini ikiye katlayabilirsiniz!

2. Şeftalili Burrata Salatası

2. Şeftalili Burrata Salatası

Yazın en güzel giden meyvelerden biri de kesinlikle şeftali. Bu salata için yapmanız gerekenler; güzel, olgun bir şeftali seçerek onu dilimlemek, kremsi burrata peynirini eklemek ve taze fesleğen yaprakları ile zeytinyağını üzerine katmak. Sonrasında aşırı ferahlatıcı bir salatanız olacaktır.

3. Dondurmalı Meyve Salatası

3. Dondurmalı Meyve Salatası

Yazın sıcak havalarda insanın hiçbir şey yiyesi gelmiyor. Bu gibi durumlarda en büyük kurtarıcımız meyveler oluyor. Atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz meyvelere bir de dondurma eklerseniz keyifli bir öğüne dönüşüyor!

4. Karides Tacos

4. Karides Tacos

Eğer farklı tatlara açıksanız bu tarif tam size göre! Tacosun içi için ızgara karides, kırmızı lahana, avokado ve misket limonu kullanabilirsiniz. Hem hafif hem de doyurucu olan bu yemek, yazın sıcak günleri için ideal bir tercih!

5. Fırında Sebzeli Polenta

5. Fırında Sebzeli Polenta

Mevsim sebzeleriyle bir tarif hazırlamak istiyorsanız polentayı önerebiliriz. Mevsim sebzeleri zeytinyağı ile fırınlanıyor ve parmesan peyniriyle de birleşerek mükemmel bir tat sunuyor. Dilerseniz taze fesleğen sosu da hazırlayarak bu sos ile servis edebilirsiniz.

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6. Mango ve Avokadolu Ceviche

6. Mango ve Avokadolu Ceviche

Tarifleri biraz daha yaratıcı bir hale getirelim mi? Eğer bizimleyseniz bunu mutlaka denemenizi öneriyoruz! Taze balık, mango, avokado, kırmızı soğan ve kişniş… Bu malzemelerin birlikte güzel olabileceğini zaten daha tatmadan bile anlayabilirsiniz.

7. Kavunlu Prosciutto

7. Kavunlu Prosciutto

Kavun dilimleri ve prosciuttonun birleşimi neden mi güzel? Çünkü kavunlar tatlıyken prosciuttonun tuzlu yapısı aslında bu iki lezzetin birbiriyle müthiş bir uyum ile lezzetlenmesini sağlıyor. Hazırlanışı pratik olan bu atıştırmalık, yaz aylarının vazgeçilmezi olacak.

8. Karpuzlu Feta Salatası

8. Karpuzlu Feta Salatası

Karpuz ve peynirin tadını hepimiz seviyoruz, bu zaten yeni bir lezzet karışımı değil. Peki karpuz ve feta peyniriyle hazırlayabileceğiniz fresh bir salataya ne dersiniz? Bu salataya isterseniz kırmızı soğan ve nane yapraklarını da ekleyerek bambaşka bir tat elde edebilirsiniz.

9. Limonlu Tavuk Şiş

9. Limonlu Tavuk Şiş

Tavuk etini seviyorsanız ferahlatıcı ve leziz bir tarif önerisiyle geldik! Tavuk göğsü ile hazırlayabileceğiniz bu tarifte limon suyu, sarımsak ve zeytinyağı ile marine etme aşaması bulunuyor. Marine edildikten sonra tavuk şişler ızgarada pişiriliyor. Eğer isterseniz yanına taze nane ve yoğurt sosu da hazırlayabilirsiniz.

10. Pancar Carpaccio

10. Pancar Carpaccio

Pancar sevmeyenlerin bile hoşuna gideceğine emin olduğumuz bir tarifle devam edelim! İnce dilimlenen taze pancarlar keçi peyniri, ceviz ve roka ile hazırlanıyor. Üzerine bir de balzamik sirke ve zeytinyağı da gezdirirseniz tadından yenmez!

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11. Fırında Taze İncir

11. Fırında Taze İncir

Eğer incir seviyorsanız fırında taze incir tarifimiz sizi fazlasıyla mutlu edecektir. Taze incirleri bal ve biraz biberiye ile fırında pişirerek hazırlayacağınız bu tarifi aynı zamanda üzerine keçi peyniri ve ceviz ekleyerek de servis edebilirsiniz.

12. İncirli Pizza

12. İncirli Pizza

Hazır incirden bahsetmişken bir incirli öneri daha verelim! Bu pizza daha önce yediklerinize hiç benzemeyecek. Çünkü taze incir dilimleri, peynir ve roka ile hazırlanan bu pizzada tadına doyamayacağınız bir tatlı-tuzlu kombinasyonu var!

Şimdiden afiyet olsun...

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