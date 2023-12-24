Adım Farah 26. Bölüm İzle: Adım Farah Son Bölüm Tek Parça Full İzle
Adım Farah 26. Bölüm İzle: Adım Farah Son Bölüm Tek Parça Full İzle
FOX'un Pazar akşamları ekranlara damgasını vuran yapımı Adım Farah, dün akşam yine seyirci karşısındaki yerini aldı. Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dram dolu dizinin içindeki komedi, reyting yarışında Adım Farah'ı bir adım daha öne taşıyor. Adım Farah dizisini kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için; Adım Farah son bölüm tek parça full izleme ekranı...
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Adım Farah 26. bölümde; Tahir tüm çabalarına rağmen Mehmet ve diğer polislerden kurtulamamıştır.
Tahir artık abisiyle yüzleşmek zorundadır. Mehmet ise aradığı suçlunun Tahir olduğunu öğrenmesiyle resmen yıkılmıştır.
Öte yandan Farah, Orhan'ın kurduğu sistem sayesinde yakalanmaktan son anda kurtulmuştur.
Farah'ın planı kusursuz bir şekilde işlemektedir.
Tüm bu kaosun sona ermesi için tek çareleri ise Behnam'la gerçekleştirecekleri son bir hesaplaşmadır.
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Adım Farah Bir Önceki Bölümde Neler Oldu?
Adım Farah 26. Bölüm Tek Parça İzleme Ekranı
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