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Adım Farah 26. Bölüm İzle: Adım Farah Son Bölüm Tek Parça Full İzle

Adım Farah 26. Bölüm İzle: Adım Farah Son Bölüm Tek Parça Full İzle

FOX Adım Farah Dizisi
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.12.2023 - 08:41

FOX'un Pazar akşamları ekranlara damgasını vuran yapımı Adım Farah, dün akşam yine seyirci karşısındaki yerini aldı. Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dram dolu dizinin içindeki komedi, reyting yarışında Adım Farah'ı bir adım daha öne taşıyor. Adım Farah dizisini kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için; Adım Farah son bölüm tek parça full izleme ekranı...

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Adım Farah 26. bölümde; Tahir tüm çabalarına rağmen Mehmet ve diğer polislerden kurtulamamıştır.

Adım Farah 26. bölümde; Tahir tüm çabalarına rağmen Mehmet ve diğer polislerden kurtulamamıştır.

Tahir artık abisiyle yüzleşmek zorundadır. Mehmet ise aradığı suçlunun Tahir olduğunu öğrenmesiyle resmen yıkılmıştır.

Tahir artık abisiyle yüzleşmek zorundadır. Mehmet ise aradığı suçlunun Tahir olduğunu öğrenmesiyle resmen yıkılmıştır.

Tahir'i emniyete götürdüğü sırada gerçekleşecek olan sürpriz ziyaret ise iki kardeş arasında yaşanan gerilimin bambaşka bir seviyeye gelmesini sağlar.

Öte yandan Farah, Orhan'ın kurduğu sistem sayesinde yakalanmaktan son anda kurtulmuştur.

Öte yandan Farah, Orhan'ın kurduğu sistem sayesinde yakalanmaktan son anda kurtulmuştur.

Behnam'ın kendini yakma pahasına harekete geçtiği son durumu öğrenir. Farah öğrendiklerinden sonra Bade ve Gönül ile birlikte bunu engellemek adına harekete geçer.

Farah'ın planı kusursuz bir şekilde işlemektedir.

Farah'ın planı kusursuz bir şekilde işlemektedir.

Fakat Tahir'in Orhan'la çalıştığını öğrenmesi ile büyük bir karmaşaya dönüşür. Farah ve Tahir düştükleri bu akılalmaz durumdan kurtulmak adına kafa kafaya verir.

Tüm bu kaosun sona ermesi için tek çareleri ise Behnam'la gerçekleştirecekleri son bir hesaplaşmadır.

Tüm bu kaosun sona ermesi için tek çareleri ise Behnam'la gerçekleştirecekleri son bir hesaplaşmadır.

Behnam'ın ise kaybedecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Bundan sonra pes etmeye hiç niyeti yoktur.

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Adım Farah Bir Önceki Bölümde Neler Oldu?

Adım Farah Bir Önceki Bölümde Neler Oldu?

Orhan’ın elindeki cam parçası Farah’ın özgürlüğünü tehdit etmektedir ve Orhan bundan faydalanarak durumu lehine çevirmek için Tahir’e bir teklifte bulunur. Karanlık işlerden uzak durmaya kararlı olan Tahir, Farah’ın özgürlüğü için bu teklifi kabul etmek zorunda kalır.

Behnam kaybettiğini kabullenip kenara çekilmek yerine kendi hayatını da riske edecek son hamlesinin hazırlıklarını yapmaya başlar.

Diğer taraftan Mehmet, Orhan’ın Ali Galip’in yerine kendine yeni bir ortak bulmaya çalışacağını düşünerek harekete geçer. Tahir, ağabeyinden gerçeği sakladığı için vicdanen rahat değildir ancak Farah’ın iyiliği için buna mecburdur.

Tahir Farah’tan habersiz, en kötü olasılıkta suçu üstlenmek için bir hazırlık yapmaya başlar.

Farah bir hastaneden iş teklifi alır. Mesleğine geri döneceği düşüncesiyle heyecanlanan Farah’ı ise iş yerinde yeni maceralar beklemektedir.

Adım Farah 26. Bölüm Tek Parça İzleme Ekranı

Adım Farah 26. Bölüm Tek Parça İzleme Ekranı

ADIM FARAH SON BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

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