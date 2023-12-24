Adım Farah 26. Bölüm İzle: Adım Farah Son Bölüm Tek Parça Full İzle

Orhan’ın elindeki cam parçası Farah’ın özgürlüğünü tehdit etmektedir ve Orhan bundan faydalanarak durumu lehine çevirmek için Tahir’e bir teklifte bulunur. Karanlık işlerden uzak durmaya kararlı olan Tahir, Farah’ın özgürlüğü için bu teklifi kabul etmek zorunda kalır.

Behnam kaybettiğini kabullenip kenara çekilmek yerine kendi hayatını da riske edecek son hamlesinin hazırlıklarını yapmaya başlar.

Diğer taraftan Mehmet, Orhan’ın Ali Galip’in yerine kendine yeni bir ortak bulmaya çalışacağını düşünerek harekete geçer. Tahir, ağabeyinden gerçeği sakladığı için vicdanen rahat değildir ancak Farah’ın iyiliği için buna mecburdur.

Tahir Farah’tan habersiz, en kötü olasılıkta suçu üstlenmek için bir hazırlık yapmaya başlar.

Farah bir hastaneden iş teklifi alır. Mesleğine geri döneceği düşüncesiyle heyecanlanan Farah’ı ise iş yerinde yeni maceralar beklemektedir.