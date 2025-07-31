Adı Sürekli Değişse de Para Birimi Genelde Aynı: Çekya’nın Resmi Para Birimi “Çek Korunası” Hakkında 10 Bilgi

Her ne kadar Avrupa Birliği üyesi olsa da Çekya hala kendi para birimi olan korunayı kullanıyor. Bazı turistik bölgelerde euro kabul edilse de çoğu yerde hala geçerli değil. Üstelik euro ile ödeme yaptığınızda genellikle kur farkı zararına uğruyorsunuz. Bu durum halk arasında korunaya olan bağlılığı daha da artırıyor. Turistler, genellikle koruna ile ödeme yapmanın daha avantajlı olduğunu fark ediyor. Bu nedenle ülkeye girişte ilk iş döviz bozdurmak oluyor. Yoksa bir kahveye verdiğiniz euro, küçük çaplı ekonomik krize sebep oluyor.