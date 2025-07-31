Adı Sürekli Değişse de Para Birimi Genelde Aynı: Çekya’nın Resmi Para Birimi “Çek Korunası” Hakkında 10 Bilgi
Avrupa’nın kalbinde yer alan Çekya, yalnızca Orta Çağ’dan kalma masalsı şehirleriyle değil, aynı zamanda hala euroya geçmeyerek kendi para birimini korumasıyla da dikkat çekiyor. Çek korunası, ismi biraz yabancı gelse de Avrupa’da ayakta kalan en ilginç para birimlerinden biri. Hem geçmişiyle tarihi, hem bugünüyle pratik çözümleri olan bu para birimi hakkında bilmediklerini öğrenmeye hazırsan, hemen başlayalım!
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1. Çekya’nın resmi para birimi, koruna česká yani Çek korunasıdır.
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2. Euro her yerde geçerli sanıyorsanız yanılıyorsunuz çünkü Çekya’da işler o şekilde yürümüyor.
3. Çek korunası banknotları hem tarihi figürleriyle hem de canlı renkleriyle oldukça dikkat çekici.
4. Çekya’da bozuk paralar hala günlük yaşamın önemli bir parçası.
5. Çek korunası, stabil değeri sayesinde yıllardır güvenli bir ivme çiziyor.
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6. Koruna ismi, Orta Çağ’a kadar uzanan bir tarihi geçmişe sahip.
7. Eskiden korunayı bölen heller birimi artık tarihe karışmış durumda.
8. Çek korunası, bir dönem LEGO’dan bile daha değerliydi!
9. Kartla ve temassız ödeme sistemleri, Çekya’da hayatın tam merkezinde yer alıyor.
10. Çekya Merkez Bankası, korunayı ayakta tutan ana kurum olarak görev yapıyor.
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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