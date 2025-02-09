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Adana Demirspor Maçtan Çekildi mi? Adana Demirspor, Galatasaray Maçından Neden Çekildi?

Adana Demirspor Maçtan Çekildi mi? Adana Demirspor, Galatasaray Maçından Neden Çekildi?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.02.2025 - 20:11

Galatasaray-Adana Demirspor maçı yarıda kaldı. Adana Demirspor, Galatasaray'a verilen penaltı sonrası maçtan çekilme kararı aldı. Yarıda kalan maçın ardından 'Adana Demirspor çekildi mi? Adana Demirspor-Galatasaray maçı yarıda mı kaldı? Adana Demirspor neden maçtan çekildi?' soruları merak edilmeye başlandı.

Adana Demirspor çekildi mi? Adana Demirspor-Galatasaray maçı yarıda mı kaldı? Adana Demirspor neden maçtan çekildi? Adana Demirspor ceza alacak mı? Takım maçtan çekilirse ne olur?

İşte, detaylar...

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Adana Demirspor, Galatasaray Maçından Çekildi mi?

Adana Demirspor, Galatasaray Maçından Çekildi mi?

Adana Demirspor, Galatasaray maçının 29. dakikasında sahadan çekilme kararı alarak soyunma odasına gittiler.

Adana Demirspor Sahadan Neden Çekildi?

Adana Demirspor Sahadan Neden Çekildi?

Galatasaray'a verilen penaltının ardından Adana Demirspor teknik direktörü Alper Avcı, futbolcularıyla yaptığı toplantının ardından maçtan çekilme kararı aldı.

Takım Sahadan Çekilirse Ne Olur?

Takım Sahadan Çekilirse Ne Olur?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesine göre, 'başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.'

Ayrıca kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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