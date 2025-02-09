Adana Demirspor Maçtan Çekildi mi? Adana Demirspor, Galatasaray Maçından Neden Çekildi?
Adana Demirspor Maçtan Çekildi mi? Adana Demirspor, Galatasaray Maçından Neden Çekildi?
Galatasaray-Adana Demirspor maçı yarıda kaldı. Adana Demirspor, Galatasaray'a verilen penaltı sonrası maçtan çekilme kararı aldı. Yarıda kalan maçın ardından 'Adana Demirspor çekildi mi? Adana Demirspor-Galatasaray maçı yarıda mı kaldı? Adana Demirspor neden maçtan çekildi?' soruları merak edilmeye başlandı.
Adana Demirspor çekildi mi? Adana Demirspor-Galatasaray maçı yarıda mı kaldı? Adana Demirspor neden maçtan çekildi? Adana Demirspor ceza alacak mı? Takım maçtan çekilirse ne olur?
İşte, detaylar...
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Adana Demirspor, Galatasaray Maçından Çekildi mi?
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Adana Demirspor Sahadan Neden Çekildi?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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