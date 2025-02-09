Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan Çekildi!
Önce maç öncesine gidelim. Ligde son 9 maçın 7’sinde penaltı kazanan Galatasaray’ın üstünde hakemler ile ilgili ciddi bir baskı var. Galatasaray ön liberosu Lukas Torreira’nın sezonun başından beri sert ve faullü futboluna rağmen sarı kartlar görmemesi yöneticiler ve yorumcular tarafından sıkla dile getiriliyor. Medyada bu oyuncunun maçlarda korunduğuna dair bir görüş hâkim.
Galatasaray maçlarında skora etki eden penaltı sayısının fazlalığı Galatasaray’ın aleyhine sonuçlanması gereken penaltıların verilmemesi, ceza sınırındaki futbolcuların Fenerbahçe maçında cezalı olmaması için Adana Demirspor maçı öncesi birdenbire kart görmesi ve bunun gibi birçok şey daha. Yani Galatasaray’ın maçlarda hakem tarafından korunduğuna dair genel bir kanı var.
Bunu maç öncesi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın maçta “Galatasaray, hakemler tarafından korunmazsa maçı kazanmak istiyoruz” açıklamasından net bir şekilde görebiliyoruz.
Şimdi buradaki hatalara bir bakalım.
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