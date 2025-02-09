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Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan Çekildi!

etiket Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan Çekildi!

Mehmet Ali Deniz
Mehmet Ali Deniz - yazio
09.02.2025 - 23:41

Önce maç öncesine gidelim. Ligde son 9 maçın 7’sinde penaltı kazanan Galatasaray’ın üstünde hakemler ile ilgili ciddi bir baskı var. Galatasaray ön liberosu Lukas Torreira’nın sezonun başından beri sert ve faullü futboluna rağmen sarı kartlar görmemesi yöneticiler ve yorumcular tarafından sıkla dile getiriliyor. Medyada bu oyuncunun maçlarda korunduğuna dair bir görüş hâkim.

Galatasaray maçlarında skora etki eden penaltı sayısının fazlalığı Galatasaray’ın aleyhine sonuçlanması gereken penaltıların verilmemesi, ceza sınırındaki futbolcuların Fenerbahçe maçında cezalı olmaması için Adana Demirspor maçı öncesi birdenbire kart görmesi ve bunun gibi birçok şey daha. Yani Galatasaray’ın maçlarda hakem tarafından korunduğuna dair genel bir kanı var.

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Bunu maç öncesi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın maçta “Galatasaray, hakemler tarafından korunmazsa maçı kazanmak istiyoruz” açıklamasından net bir şekilde görebiliyoruz.

Bunu maç öncesi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın maçta “Galatasaray, hakemler tarafından korunmazsa maçı kazanmak istiyoruz” açıklamasından net bir şekilde görebiliyoruz.

Buraya kadar her şey tamam. Şimdi maça bir göz atalım. Sadece 5 puanı olan lig sonuncusu ve hiçbir dirence sahip olmayan bir takıma karşı Galatasaray takımı bir önceki maçta cezalı oyuncularına kart gördürecek bu kolay maça cezalarını denk getirdi. Eksiklerine rağmen genel beklenti Galatasaray’ın 5-6 atması yönünde. İlk yarıda da buna yakın bir şeyler attı zaten. Yani kolay bir maç.

Derken maç başladı. Maçın başında kritik bir pozisyon yaşandı. Mertens ceza sahası içerisinde Adana Demirspor defansı Samet’in hiçbir müdahalesi yokken ayağını yere sürüyerek yani ayağını rakibine takarak kendini yere bırakıyor. Burada şaşırtıcı bir durum yok, nitekim Mertens’in geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde aynı şekilde aldığı 2 penaltı daha var. Yani bu futbolcu bunu yapıyor biliyoruz.

Sorun şurada: maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Ben pozisyonu canlı izlerken hakemi aldatmaya yönelik hareketten Mertens’e sarı kart verilerek oyunun devam edeceğini düşünürken orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Şimdi bu karar VAR’dan iptal edilecek derken de penaltı attırıldı ve Galatasaray 1-0 öne geçti. Şimdi burada duralım.

Pozisyon açık açık açık şekilde penaltı değil. Hatta o kadar açık bir şekilde penaltı değil ki Mertens sarı kart görmeliydi diyoruz. Hadi bunu orta hakem hızlı akan oyunda görmemiş diyelim. Bizim gibi monitörden gören VAR hakemlerinin bu kararda penaltı kararını tarafsız bir şekilde verme ihtimali yok. Yani bu görüş izleyen herkesin ortak görüşü. Yine de penaltı attırıldı.

Bu kararın tarafsız olamayacağını düşünen Adana Demirspor başkanı Murat Sancak takımını haklı olarak sahadan çekti.

Şimdi buradaki hatalara bir bakalım.

Şimdi buradaki hatalara bir bakalım.

1) Galatasaray için hiçbir tehlikesi olmayan bir maçta Mertens’in hakemi aldatarak penaltı almaya çalışması bir hata. Ama hadi futbolcudur bunu yapar diyelim.

2) Yanlış kararlarda kulübedeki tabletinden pozisyonu izleyip sahaya fırlamayı çok iyi bilen Okan Buruk bu pozisyonu kulübede izledikten sonra ne düşündü?

Ben size ne düşünmesi gerektiğini söyleyeyim. Maçın başında risksiz bir takıma karşı haksız bir penaltıya ihtiyacımız yok. Zaten sezon boyunca takımın korunduğuna dair söylentiler varken savunmasız bir rakibe karşı böyle bir penaltı almanın Galatasaray’a hiçbir faydası yok. Ben futbolcuma topu penaltı atışında dışarı atmasını söyleyeyim. Maç sonunda da her alanda adaletten yanayız. Hakem bunu sağlayamadı biz sağladık diyerek kahraman olalım. Böylece takımın üstündeki gölgeyi duruşumla dağıtayım. Nasıl olsa bu maçta 5 atarız kaybedecek bir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var.

Bu şekilde düşünmeliydi. Neden mi? Çünkü ben hiç para almamama rağmen Galatasaray için bunun doğru olduğunu ekran karşısında akıl ettim. Ama bunu akıl etmesi için tonlarca para alan hoca bunu akıl etmedi. Ne yaptı? Yanlış bile olsa o gole göz koydu.

Savunmasız rakibine bir hançer de o sapladı. Peki her şey bu kadar üst üste gelmişken kaybedecek hiçbir şeyi olmayan rakibinin ne yapmasını bekliyordu? Size soruyorum maçı yarıda bırakma kararının kazananı kim?

Cevap Adana Demirspor. Ligde hiçbir iddiası yok, adı bile bilinmiyor ve ligden düşmesi neredeyse garanti. Medyada yer bile almıyorsunuz. Ama Galatasaray maçı sizin için vitrin maçı. Maçı kazanmak bile çekilmek kadar adınızdan söz ettiremez sizi gündeme getiremezdi. Haksız değildi ama çekilme kararı sonrası kazanan Adana Demirspor oldu.

Kaybeden kim? Tek kaybeden Galatasaray. Zayıf rakibine haksız penaltı ile gol attı. Üstüne üstlük sevindi. Lig boyunca üstündeki hakem baskısına ve adaletli başarısına gölge düşürdü. O penaltı atıldığı anda Galatasaray kaybetti. Burada hakemlerle ilgili birçok şey söylenebilir. Ancak ben en büyük suçu Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’ta buluyorum. Kahraman olacağı yerde aç gözlülük ve kazanma hırsı yüzünden hak yiyen pozisyonunda millete laf atıp tutmaya başladı. Bunun sonucunda da Galatasaray kaybetti.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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