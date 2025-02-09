Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan Çekildi!

1) Galatasaray için hiçbir tehlikesi olmayan bir maçta Mertens’in hakemi aldatarak penaltı almaya çalışması bir hata. Ama hadi futbolcudur bunu yapar diyelim.

2) Yanlış kararlarda kulübedeki tabletinden pozisyonu izleyip sahaya fırlamayı çok iyi bilen Okan Buruk bu pozisyonu kulübede izledikten sonra ne düşündü?

Ben size ne düşünmesi gerektiğini söyleyeyim. Maçın başında risksiz bir takıma karşı haksız bir penaltıya ihtiyacımız yok. Zaten sezon boyunca takımın korunduğuna dair söylentiler varken savunmasız bir rakibe karşı böyle bir penaltı almanın Galatasaray’a hiçbir faydası yok. Ben futbolcuma topu penaltı atışında dışarı atmasını söyleyeyim. Maç sonunda da her alanda adaletten yanayız. Hakem bunu sağlayamadı biz sağladık diyerek kahraman olalım. Böylece takımın üstündeki gölgeyi duruşumla dağıtayım. Nasıl olsa bu maçta 5 atarız kaybedecek bir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var.

Bu şekilde düşünmeliydi. Neden mi? Çünkü ben hiç para almamama rağmen Galatasaray için bunun doğru olduğunu ekran karşısında akıl ettim. Ama bunu akıl etmesi için tonlarca para alan hoca bunu akıl etmedi. Ne yaptı? Yanlış bile olsa o gole göz koydu.

Savunmasız rakibine bir hançer de o sapladı. Peki her şey bu kadar üst üste gelmişken kaybedecek hiçbir şeyi olmayan rakibinin ne yapmasını bekliyordu? Size soruyorum maçı yarıda bırakma kararının kazananı kim?

Cevap Adana Demirspor. Ligde hiçbir iddiası yok, adı bile bilinmiyor ve ligden düşmesi neredeyse garanti. Medyada yer bile almıyorsunuz. Ama Galatasaray maçı sizin için vitrin maçı. Maçı kazanmak bile çekilmek kadar adınızdan söz ettiremez sizi gündeme getiremezdi. Haksız değildi ama çekilme kararı sonrası kazanan Adana Demirspor oldu.

Kaybeden kim? Tek kaybeden Galatasaray. Zayıf rakibine haksız penaltı ile gol attı. Üstüne üstlük sevindi. Lig boyunca üstündeki hakem baskısına ve adaletli başarısına gölge düşürdü. O penaltı atıldığı anda Galatasaray kaybetti. Burada hakemlerle ilgili birçok şey söylenebilir. Ancak ben en büyük suçu Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’ta buluyorum. Kahraman olacağı yerde aç gözlülük ve kazanma hırsı yüzünden hak yiyen pozisyonunda millete laf atıp tutmaya başladı. Bunun sonucunda da Galatasaray kaybetti.

Instagram

Facebook

X

Linkedln

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio