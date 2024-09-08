Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'in Ön Otopsi Raporunu Açıkladı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'in Ön Otopsi Raporunu Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 01:46

Cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'la ilgili soruşturma sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç otopsiyle ilgili açıklamada bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazesi aileye teslim edilmeyen Narin'le ilgili soruşturma sürerken, küçük kızın nasıl öldürüldüğüne dair gelişmelerin anlaşılması amacıyla otopsi işlemlerine başlanmıştı.

Cenazesi aileye teslim edilmeyen Narin'le ilgili soruşturma sürerken, küçük kızın nasıl öldürüldüğüne dair gelişmelerin anlaşılması amacıyla otopsi işlemlerine başlanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'in otopsisi ve soruşturmayla ilgili açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'in otopsisi ve soruşturmayla ilgili açıklamada bulundu.

"Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir." diyen Tunç, gözaltı sayısının da 24'e çıktığını açıkladı.

"Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir." diyen Tunç, gözaltı sayısının da 24'e çıktığını açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz da Narin'in ön otopsi raporunu paylaştı.

Gazeteci İsmail Saymaz da Narin'in ön otopsi raporunu paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın