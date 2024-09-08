Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'in Ön Otopsi Raporunu Açıkladı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'in Ön Otopsi Raporunu Açıkladı!
Cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'la ilgili soruşturma sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç otopsiyle ilgili açıklamada bulundu.
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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı.
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Cenazesi aileye teslim edilmeyen Narin'le ilgili soruşturma sürerken, küçük kızın nasıl öldürüldüğüne dair gelişmelerin anlaşılması amacıyla otopsi işlemlerine başlanmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'in otopsisi ve soruşturmayla ilgili açıklamada bulundu.
"Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir." diyen Tunç, gözaltı sayısının da 24'e çıktığını açıkladı.
Gazeteci İsmail Saymaz da Narin'in ön otopsi raporunu paylaştı.
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