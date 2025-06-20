Acıyı Ezgiye Sardı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Selda Bağcan
Sesini duyduğumuzda sadece bir şarkı başlamaz; yılların acısı, halkın isyanı, kadınların direnişi, aşkın hasreti, memleketin hikâyesi dökülür notalara. Selda Bağcan öyle bir sanatçı ki, onunla büyümeyen bile onunla büyümüş gibi hisseder. Çünkü onun şarkıları zamanın içinden geçer, ruha dokunur, dilimize dolanır. Bazen bir ağıt olur, bazen bir aşk mektubu, bazen de bastırılmış bir çığlık. Gelin hep beraber, “Yuh Yuh”la içimizi döktüğümüz, “Uğurlar Olsun”la hüzne boğulduğumuz, “Katip Arzu Halim Yaz Yare Böyle”yle yaraya mektup yazdığımız o eşsiz yolculuğa çıkalım...
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Makedonya'dan Muğla’ya, Van’dan Türkiye’nin kalbine...
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Mühendis olacaktı, yüreği şarkı söylemeyi seçti.
971’de çıkardığı ilk iki 45’liği bir milyon satılınca, mühendislik defterini kapatıp mikrofonu eline aldı.
Halk müziğini Rock’la harmanladı, Anadolu’yu dünyaya duyurdu.
Daha 1972’de Türkiye’yi temsil etti, sınırları aştı.
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Ziller ve İpler belki bir aşk şarkısı gibi başlar ama aslında içindeki direnişi, isyanı duyanlar bilir. Ona göre şarkı söylemek yalnızca eğlence değil, bir direniş biçimiydi.
1980 askeri darbesi sonrası çok zor günler geçirdi.
1990’lı yıllar, Selda Bağcan’ın adının artık sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde yankılandığı yıllar.
Sivas Katliamı’nın yasını yüreğinde taşıdı.
2000 yılında Antakya konserine giderken trafik kazası geçirdi.
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Mos Def onunla dünyaya seslendi.
Dünya onu "Yaşayan Efsane" olarak kabul etti.
Boom Pam’le sahnede!
Konser sonrası sahneye gelen kişi ise hepimizi şaşırttı:
Gençler unutmadı, yeniden keşfetti!
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Tüm gerçekleri haykırırken bile nazikti.
İsyanı da, sevgiyi de, yası da ezgiyle anlatan nadir seslerden biri.
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