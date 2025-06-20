Acıyı Ezgiye Sardı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Selda Bağcan

Selda Bağcan’ın hikâyesi, sınırları çoktan aşmış bir kimliğin, Anadolu’ya tutunarak büyüyen bir kız çocuğunun hikâyesi aslında. 1948’de Muğla’da, Makedonya’dan göç etmiş bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiğinde, henüz kimse onun sesinin bu kadar uzağa gideceğini bilmiyordu. Babası veterinerdi, annesi öğretmen.

Daha küçük yaşta Van’a taşındılar; o yıllar, onun iç sesinin şekillendiği yıllardı. Bir yanda Ege’nin hafifliği, bir yanda Doğu’nun derinliği…