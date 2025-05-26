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Acısı Hala Taze: Aslı Hünel'den Annesinin Sete Geldiği Günden Yürek Yakan Paylaşım!

Acısı Hala Taze: Aslı Hünel'den Annesinin Sete Geldiği Günden Yürek Yakan Paylaşım!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.05.2025 - 13:49

Geçtiğimiz günlerde annesi Şükran Hünel’i kaybeden Aslı Hünel, yaşadığı büyük acıyı sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla dile getiriyor. Kalbinde dinmeyen bir yara taşıyan ünlü sunucu, bu kez annesiyle eski bir videosunu paylaşarak duygusal bir veda daha etti. Henüz yasını tutan Hünel, takipçilerini bir kez daha duygulandırdı. Annesine olan özlemini satırlara sığdıramayan sanatçı, “Elimde hatıralarınla kalakaldım annem” sözleriyle yürek dağladı. 

İşte Aslı Hünel’in iç sızlatan o paylaşımı...

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Son dönemde Gelinim Mutfakta programının sunuculuğuyla ekranlarda olan Aslı Hünel, ve kardeşi oyuncu Saruhan Hünel, geçtiğimiz günlerde hayatlarının en büyük acılarından birini yaşadı.

Son dönemde Gelinim Mutfakta programının sunuculuğuyla ekranlarda olan Aslı Hünel, ve kardeşi oyuncu Saruhan Hünel, geçtiğimiz günlerde hayatlarının en büyük acılarından birini yaşadı.

Anneleri Şükran Hünel, uzun süredir tedavi gördüğü yoğun bakımda, 20 Mayıs’ta hayata veda etti. Annesinin hastaneye kaldırıldığını duyurduğu andan itibaren her paylaşımında gözyaşlarına boğan Aslı Hünel, günlerce hastane koridorlarında umutla beklemişti. Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda, annesini ne kadar özlediğini şu sözlerle dile getirmişti:

“Yayınım bitince annemin beni arama saatini bekliyorum… Eleştirilerini bile özledim. Arayamazsam kızardı, şimdi telefon sessiz. Ben annemi özledim.”

Yoğun bakım sürecinin ardından gelen vefat haberi tüm ailesini yıkarken, cenazede yaşanan duygusal anlar kameralara yansımıştı.

İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazında Hünel ailesi gözyaşlarına boğulmuştu.

İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazında Hünel ailesi gözyaşlarına boğulmuştu.

Aslı Hünel, tabut başında “Yaşatamadım ki, çok çabaladım ama yaşatamadım” diyerek yürekleri dağlamıştı. Kısa bir süre sonra yaptığı vedada ise şu cümleler vardı:

“Annem gücüm dünyam hem anam hem nazlı kızım benim aşkım seni kalbimin en derinlerde tüm hücrelerime kadar seviyorum Senin olmadığın bir dünyayı düşünemiyorum ben ama sen yaptığın iyiliklerle ,sürprizlerle,esprilerinle ,merhametinle dokunduğun kalplerde o kocaman yüreğinle yaşamaya devam edeceksin.Annem ❤️Babamla kavuştunuz seni babam karşılayacak orda annem sonra yeniden kavuşacağız bu sadece kısa bir ara dinlen ben gelene kadar annem çünkü bu hastalıklar seni çok yordu güzel anam dinlen huzurla❤️ @sukranhunel 21 Mayıs Çarşamba günü (yarın) Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanımıza defnedilecektir. Dualarınızı eksik etmeyin…”

Aslı Hünel son olarak yine sosyal medya hesabından içten bir paylaşımda bulundu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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