Acısı Hala Taze: Aslı Hünel'den Annesinin Sete Geldiği Günden Yürek Yakan Paylaşım!
Geçtiğimiz günlerde annesi Şükran Hünel’i kaybeden Aslı Hünel, yaşadığı büyük acıyı sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla dile getiriyor. Kalbinde dinmeyen bir yara taşıyan ünlü sunucu, bu kez annesiyle eski bir videosunu paylaşarak duygusal bir veda daha etti. Henüz yasını tutan Hünel, takipçilerini bir kez daha duygulandırdı. Annesine olan özlemini satırlara sığdıramayan sanatçı, “Elimde hatıralarınla kalakaldım annem” sözleriyle yürek dağladı.
İşte Aslı Hünel’in iç sızlatan o paylaşımı...
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Son dönemde Gelinim Mutfakta programının sunuculuğuyla ekranlarda olan Aslı Hünel, ve kardeşi oyuncu Saruhan Hünel, geçtiğimiz günlerde hayatlarının en büyük acılarından birini yaşadı.
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İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazında Hünel ailesi gözyaşlarına boğulmuştu.
Aslı Hünel son olarak yine sosyal medya hesabından içten bir paylaşımda bulundu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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