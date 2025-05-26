Acısı Hala Taze: Aslı Hünel'den Annesinin Sete Geldiği Günden Yürek Yakan Paylaşım!

Anneleri Şükran Hünel, uzun süredir tedavi gördüğü yoğun bakımda, 20 Mayıs’ta hayata veda etti. Annesinin hastaneye kaldırıldığını duyurduğu andan itibaren her paylaşımında gözyaşlarına boğan Aslı Hünel, günlerce hastane koridorlarında umutla beklemişti. Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda, annesini ne kadar özlediğini şu sözlerle dile getirmişti:

“Yayınım bitince annemin beni arama saatini bekliyorum… Eleştirilerini bile özledim. Arayamazsam kızardı, şimdi telefon sessiz. Ben annemi özledim.”

Yoğun bakım sürecinin ardından gelen vefat haberi tüm ailesini yıkarken, cenazede yaşanan duygusal anlar kameralara yansımıştı.