Acının, İsyanın ve Özgürlüğün Dansı… Flamenko Hakkında 10 Gerçek

Flamenko tutku ve hüzünle eşleştiriliyor. Ama aslında birçok başka duyguyu da barındırıyor. Neşe, korku, öfke, aşk gibi birçok duygu bu dansta var. Bazı hareketler ağır ve içe dönükken diğer hareketler ise çok daha çoşkulu.