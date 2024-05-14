Acıların Çocuğu Z Kuşağı: Mali Olarak Kendilerinden Önceki Y Kuşağından Daha Zor Durumdalar
Acıların Çocuğu Z Kuşağı: Mali Olarak Kendilerinden Önceki Y Kuşağından Daha Zor Durumdalar
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Araştırmada, 22-24 yaş aralığındaki Z kuşağının harcamaları incelenirken, 10 yıl önce 22-24 yaşlarında olan Y kuşağının harcamalarıyla kıyasladı.
2023 yılında 22-24 yaş aralığındaki gençler ortalama 45 bin dolar kazanırken, 10 yıl önce aynı yaşta olan Y kuşağı o dönemde ortalama 51 bin dolar kazanıyordu.
Ekonomik durumları konusunda "ne kadar güvende ya da stresli hissettikleri" sorulan gençler, yüzde 14 oranında "aşırı stresli" olurken, bu oran 10 yıl önce aynı yaşlarda olan Y kuşağında yüzde 8 oluyor.
Ekonomik olarak "rahat ya da güvende" olduğunu belirten Y kuşağında oran yüzde 13 olurken, Z kuşağında oran yüzde 8 çıkıyor.
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