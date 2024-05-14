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Acıların Çocuğu Z Kuşağı: Mali Olarak Kendilerinden Önceki Y Kuşağından Daha Zor Durumdalar

Acıların Çocuğu Z Kuşağı: Mali Olarak Kendilerinden Önceki Y Kuşağından Daha Zor Durumdalar

z kuşağı
Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.05.2024 - 07:46

ABD merkezli TransUnion şirketinin araştırmasına göre, Z kuşağı, Y kuşağının aynı yaş dönemine göre mali olarak daha zor durumda.

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Araştırmada, 22-24 yaş aralığındaki Z kuşağının harcamaları incelenirken, 10 yıl önce 22-24 yaşlarında olan Y kuşağının harcamalarıyla kıyasladı.

Araştırmada, 22-24 yaş aralığındaki Z kuşağının harcamaları incelenirken, 10 yıl önce 22-24 yaşlarında olan Y kuşağının harcamalarıyla kıyasladı.

AA'nın haberine göre, dünyada pandemi, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı dönemine denk gelen Z Kuşağının 22-24 yaş dönemi, 10 yıl öncesine göre daha düşük gelire ve daha fazla borca sahipler.

2023 yılında 22-24 yaş aralığındaki gençler ortalama 45 bin dolar kazanırken, 10 yıl önce aynı yaşta olan Y kuşağı o dönemde ortalama 51 bin dolar kazanıyordu.

2023 yılında 22-24 yaş aralığındaki gençler ortalama 45 bin dolar kazanırken, 10 yıl önce aynı yaşta olan Y kuşağı o dönemde ortalama 51 bin dolar kazanıyordu.

Z kuşağı, 10 yıl önce 22-24 yaş aralığında olan Y kuşağına göre, ekonomi konusunda da daha stresli bir durumda.

Ekonomik durumları konusunda "ne kadar güvende ya da stresli hissettikleri" sorulan gençler, yüzde 14 oranında "aşırı stresli" olurken, bu oran 10 yıl önce aynı yaşlarda olan Y kuşağında yüzde 8 oluyor.

Ekonomik durumları konusunda "ne kadar güvende ya da stresli hissettikleri" sorulan gençler, yüzde 14 oranında "aşırı stresli" olurken, bu oran 10 yıl önce aynı yaşlarda olan Y kuşağında yüzde 8 oluyor.

Ekonomik olarak "rahat ya da güvende" olduğunu belirten Y kuşağında oran yüzde 13 olurken, Z kuşağında oran yüzde 8 çıkıyor.

Ekonomik olarak "rahat ya da güvende" olduğunu belirten Y kuşağında oran yüzde 13 olurken, Z kuşağında oran yüzde 8 çıkıyor.
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