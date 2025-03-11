Acil Durumlarda Çoğu Kişinin Sosyal Medyada Düştüğü 10 Hata

Medya okuryazarlığı, televizyon, internet ve sosyal medya gibi araçlarda yayınlanan içerikleri eleştirel bir gözle analiz etme ve doğru bilgiye ulaşma becerisidir. Medya okuryazarı olmak, karşılaştığımız her bilgiyi sorgulayıp bilinçli bir şekilde değerlendirmek anlamına gelir. Bu beceriye sahip olmak, yanlış bilgilere karşı korunmamızı sağlar ve sağlıklı bir bilgi akışının sürdürülmesine katkıda bulunur. Sosyal medyada gördüğümüz her paylaşımı olduğu gibi almak yerine, doğruluğunu kontrol etmek, güvenilir kaynaklardan bilgi almak bu süreçte oldukça önemlidir.