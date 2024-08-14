Abu Dabi Varlık Fonu Odeabank’ı Satın Alabilir!
Abu Dabi Varlık Fonu Odeabank’ı Satın Alabilir!
Finans dünyasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen yatırım şirketlerinden Abu Dabi Varlık Fonu'nun (ADQ),Türkiye'deki yüzlerce şubesiyle tanınan Odeabank'ı satın almak için harekete geçtiği konuşuluyor.
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Bloomberg'in haberine göre, 249 milyar dolarlık varlıklarıyla dikkat çeken ADQ, 2012 yılında Bank Audi tarafından kurulan Odeabank'ı satın almak için görüşmeler yürütüyor.
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Ancak, bu satın almanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. ADQ temsilcileri, söz konusu satın alma hakkında yorum yapmazken, aynı şekilde, Bank Audi ve Odeabank yetkilileri de konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.
Sürecin nasıl ilerleyeceği merakla beklenirken, öte yandan bu hareketliliğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl Türkiye ekonomisine yatırım yapma vaadiyle bölgeyi ziyaret etmesinin ardından şekillenmesi dikkat çekti.
Ziyaret sırasında BAE'nin Türkiye'ye 50 milyar dolardan fazla destek sözü vermesi, bu yatırım kararının arka planında yer alabileceği konuşuluyor.
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