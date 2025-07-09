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Abdullah Öcalan’ın Yeni Fotoğrafı Paylaşıldı: Videolu Mesaj Paylaşması Bekleniyor

Abdullah Öcalan’ın Yeni Fotoğrafı Paylaşıldı: Videolu Mesaj Paylaşması Bekleniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.07.2025 - 09:06

PKK'nın fesih kararının ardından silah bırakmaya yönelik ilk somut adımını atmasıyla yürüyen sürecin hızlanacağı değerlendirilirken, DEM Parti'de Abdullah Öcalan'ın video mesaj aracılığıyla sürecin geldiği aşamaya ve sonrasına yönelik görüşlerini paylaşacağına yönelik güçlü bir beklentinin hakim olduğu kulislerde konuşuluyor.

Bazı hesaplardan yeni bir Abdullah Öcalan fotoğrafı paylaşıldı. Görüntüde Öcalan’ın son paylaşılan fotoğraf sonrasında kilo aldığı dikkat çekti.

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DEM Parti, komisyon kurulmasını bekliyor!

DEM Parti, komisyon kurulmasını bekliyor!

DEM Partili kaynaklar, PKK'nın fesih kararının ardından silah bırakmaya yönelik ilk somut adımı atmasına yönelik beklentiler ile TBMM kapanmadan kurulacağı ifade edilen komisyona yönelik yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un parlamentoda kurulması beklenen komisyon için yeniden Meclis’teki siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek partilerden gelen bütün önerilerin ortak noktalarının belirlenmesini amaçlıyor.

Kulislerde kurulacak komisyon için önümüzdeki hafta toplantı çağrısı yapabileceği de konuşulurken, DEM Partili kaynaklar, siyasi partilerin ortaklaştığı noktaların belirlenmesinden yana olduklarını ifade ediyor.

İmralı Heyeti'nin Öcalan görüşmesi...

İmralı Heyeti'nin Öcalan görüşmesi...

Kaynaklar, DEM Parti İmralı Heyeti’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’la yaptığı son görüşmesinde Öcalan’ın sürece ilişkin çok kararlı olduğunun altını çizdiğine değindi. Sürecin Öcalan’ın insafı, çabası, iradesi ve zorlamasıyla ilerlediğine dikkati çeken DEM Partililer, Öcalan’ın öngörüsünün silah bırakma görüntüsünden sonra sürecin hızlanacağı yönünde olduğunu aktardı.

Silah bırakma etkinliği ve Öcalan’ın videolu mesajı

Silah bırakma etkinliği ve Öcalan’ın videolu mesajı

DEM Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 11 Temmuz Cuma günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde Süleymaniye’de yapılması planlanan PKK’nın silah bırakma etkinliğinin güvenlik gerekçesi sebebiyle canlı yayınlanmayacak ancak DEM Parti, töreni izlemesi için bir heyet oluşturdu. 

Heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile bazı DEM Partili milletvekilleri yer alacak. 

Abdullah Öcalan’dan bir video mesaj gelmesini beklediklerine dikkati çeken partili kaynaklar, video mesajda sürecin yeni aşamasına dair Öcalan’ın mesajlarının yer alacağını söyledi.

PKK'ya yakın hesaplardan Abdullah Öcalan'ın son görüntüsü paylaşıldı 👇

PKK'ya yakın hesaplardan Abdullah Öcalan'ın son görüntüsü paylaşıldı 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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