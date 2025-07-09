Abdullah Öcalan’ın Yeni Fotoğrafı Paylaşıldı: Videolu Mesaj Paylaşması Bekleniyor
PKK'nın fesih kararının ardından silah bırakmaya yönelik ilk somut adımını atmasıyla yürüyen sürecin hızlanacağı değerlendirilirken, DEM Parti'de Abdullah Öcalan'ın video mesaj aracılığıyla sürecin geldiği aşamaya ve sonrasına yönelik görüşlerini paylaşacağına yönelik güçlü bir beklentinin hakim olduğu kulislerde konuşuluyor.
Bazı hesaplardan yeni bir Abdullah Öcalan fotoğrafı paylaşıldı. Görüntüde Öcalan’ın son paylaşılan fotoğraf sonrasında kilo aldığı dikkat çekti.
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DEM Parti, komisyon kurulmasını bekliyor!
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İmralı Heyeti'nin Öcalan görüşmesi...
Silah bırakma etkinliği ve Öcalan’ın videolu mesajı
PKK'ya yakın hesaplardan Abdullah Öcalan'ın son görüntüsü paylaşıldı 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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