ABD Vizesi Nasıl Alınır Sorusuna Yeni Cevap: ABD Vizesinde Yeni Dönem Bugün Başladı

30 Mayıs Cuma'dan (bugün) itibaren ABD vizesi için başvurular yeni bir platform üzerinden yapılacak.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: '30 Mayıs 2025‘ten itibaren ustraveldocs.com adlı yeni bir vize randevu planlama platformuna geçiyoruz. Bu platform şunlara daha iyi erişim sağlayacak: Vize başvuru bilgileri, randevu planlama ve değişiklikler, ücret ödemeleri, belge teslim hizmetleri.'

Açıklamada şu uyarılarda da bulunuldu:

'Yeni sistem kaydı olanlar: Vize görüşmenizden en az 2 gün önce ustraveldocs.com adresinden bir profil oluşturun.

Eski sistem kullanıcıları: Daha önce ais.usvisa-info.com kullandıysanız, yeni platformdaki eski kullanıcı talimatlarını takip edin.

30 Mayıs ve sonrası için randevusu olanlar: Önceden ödeme yapmış ve randevu almış olanlar dahil, tüm başvuru sahiplerinin yeni platforma kaydolması gerekmektedir.”