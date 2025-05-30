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ABD Vizesi Nasıl Alınır Sorusuna Yeni Cevap: ABD Vizesinde Yeni Dönem Bugün Başladı

ABD Vizesi Nasıl Alınır Sorusuna Yeni Cevap: ABD Vizesinde Yeni Dönem Bugün Başladı

Vize
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.05.2025 - 08:49

ABD vizesi almak isteyenler bugünden itibaren başvurularını yeni bir randevu platformu üzerinden yapacak. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden ABD vizesi randevusu almak isteyenler için yapılan açıklamada “30 Mayıs 2025‘ten itibaren ustraveldocs.com adlı yeni bir vize randevu planlama platformuna geçiyoruz” denildi. 

İşte ABD vizesi randevusu almak için izlenecek yeni yolun detayları…

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ABD’ye gitmek için alınması gereken ABD vizesi alacaklar için yeni dönem bugün itibarıyla başladı.

ABD’ye gitmek için alınması gereken ABD vizesi alacaklar için yeni dönem bugün itibarıyla başladı.

30 Mayıs Cuma'dan (bugün) itibaren ABD vizesi için başvurular yeni bir platform üzerinden yapılacak.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: '30 Mayıs 2025‘ten itibaren ustraveldocs.com adlı yeni bir vize randevu planlama platformuna geçiyoruz. Bu platform şunlara daha iyi erişim sağlayacak: Vize başvuru bilgileri, randevu planlama ve değişiklikler,  ücret ödemeleri, belge teslim hizmetleri.'

Açıklamada şu uyarılarda da bulunuldu: 

'Yeni sistem kaydı olanlar: Vize görüşmenizden en az 2 gün önce ustraveldocs.com adresinden bir profil oluşturun.

Eski sistem kullanıcıları: Daha önce ais.usvisa-info.com kullandıysanız, yeni platformdaki eski kullanıcı talimatlarını takip edin.

30 Mayıs ve sonrası için randevusu olanlar: Önceden ödeme yapmış ve randevu almış olanlar dahil, tüm başvuru sahiplerinin yeni platforma kaydolması gerekmektedir.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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