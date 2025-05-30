ABD Vizesi Nasıl Alınır Sorusuna Yeni Cevap: ABD Vizesinde Yeni Dönem Bugün Başladı
ABD vizesi almak isteyenler bugünden itibaren başvurularını yeni bir randevu platformu üzerinden yapacak. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden ABD vizesi randevusu almak isteyenler için yapılan açıklamada “30 Mayıs 2025‘ten itibaren ustraveldocs.com adlı yeni bir vize randevu planlama platformuna geçiyoruz” denildi.
İşte ABD vizesi randevusu almak için izlenecek yeni yolun detayları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD’ye gitmek için alınması gereken ABD vizesi alacaklar için yeni dönem bugün itibarıyla başladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın