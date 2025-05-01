ABD Ticaret Vergilerinden Sonra Asya Ülkelerini Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?
Son yıllarda ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşları artık sadece bu iki dev ülkeyi değil, tüm dünyayı etkiliyor. Özellikle Asya ülkeleri, bu yeni düzende kendine nasıl bir yer bulacaklarının peşinde. Çin’e uygulanan vergiler, büyük şirketlerin üretim planlarını altüst etti, tedarik zincirleri yeniden yazıldı ve yepyeni iş birlikleri doğdu. Peki, bu değişim rüzgarı Asya’yı nasıl etkiliyor?
Çin tahtını koruyabilecek mi? Hindistan bu fırsatı nasıl değerlendiriyor? Vietnam neden bir anda parladı?
Hepsini konuşuyoruz. 👇
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1. ABD-Çin ticaret savaşları yeniden alevleniyor.
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2. Çin, misillemelerle sadece karşılık vermiyor, aynı zamanda oyun planını da yeniden kuruyor.
3. Üretim üssü olarak Çin’e alternatif arayan şirketler yönünü Vietnam ve Hindistan’a çevirdi.
4. Güneydoğu Asya ülkeleri, tedarik zincirlerinde yıldızını parlatma şansı yakaladı.
5. Çin, alternatif ticaret rotalarıyla Kuşak ve Yol projesini hızlandırıyor.
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6. ABD’nin vergi politikaları ve güçlü doları, Asya para birimlerini zorluyor.
7. Çin’e yönelik teknoloji kısıtlamaları çip sektöründe Güney Kore ve Tayvan’a gün doğuruyor.
8. Asya merkez bankaları, faiz kararı almakta hiç bu kadar zorlanmamıştı.
9. Sadece ekonomik değil, jeopolitik gerilimler de Asya'nın ticaretini tehdit ediyor.
10. Ticaret savaşları, kur dalgalanmaları, jeopolitik riskler…
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