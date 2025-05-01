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ABD Ticaret Vergilerinden Sonra Asya Ülkelerini Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?

etiket ABD Ticaret Vergilerinden Sonra Asya Ülkelerini Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
01.05.2025 - 14:01

Son yıllarda ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşları artık sadece bu iki dev ülkeyi değil, tüm dünyayı etkiliyor. Özellikle Asya ülkeleri, bu yeni düzende kendine nasıl bir yer bulacaklarının peşinde. Çin’e uygulanan vergiler, büyük şirketlerin üretim planlarını altüst etti, tedarik zincirleri yeniden yazıldı ve yepyeni iş birlikleri doğdu. Peki, bu değişim rüzgarı Asya’yı nasıl etkiliyor?

Çin tahtını koruyabilecek mi? Hindistan bu fırsatı nasıl değerlendiriyor? Vietnam neden bir anda parladı? 

Hepsini konuşuyoruz. 👇

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1. ABD-Çin ticaret savaşları yeniden alevleniyor.

Donald Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesiyle birlikte, ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere %245'e varan gümrük tarifeleri uygulaması yürürlüğe girdi. Bu adım, iki ülke arasındaki ticaret savaşlarının yeniden başlamasına neden oldu. Çin ise ABD'den ithal edilen ürünlere %125'e varan ek vergiler getirerek karşılık verdi.

2. Çin, misillemelerle sadece karşılık vermiyor, aynı zamanda oyun planını da yeniden kuruyor.

Çin’in karşı hamlesi sadece 'biz de size vergi koyduk' demekle sınırlı değil. ABD’li şirketleri güvenilmez listesine almak, nadir toprak elementlerinin ihracatını kısmak gibi daha stratejik adımlar da atılıyor. Bu elementler, çip üretiminden bataryaya kadar pek çok yüksek teknoloji ürününde kritik öneme sahip.

3. Üretim üssü olarak Çin’e alternatif arayan şirketler yönünü Vietnam ve Hindistan’a çevirdi.

3. Üretim üssü olarak Çin’e alternatif arayan şirketler yönünü Vietnam ve Hindistan’a çevirdi.

ABD'nin Çin'e yönelik ağır vergileri, üretim devlerinin rotasını değiştirmesine sebep oldu. Özellikle tekstil, elektronik ve beyaz eşya gibi sektörlerde Vietnam, Endonezya ve Hindistan gibi ülkeler “yeni Çin” olma yolunda ciddi adımlar atıyor. Apple’dan Samsung’a birçok teknoloji devi, montaj hatlarını bu ülkelere taşımaya başladı bile.

4. Güneydoğu Asya ülkeleri, tedarik zincirlerinde yıldızını parlatma şansı yakaladı.

Çin dışında kalan ülkeler bu dönemi bir fırsat penceresi olarak görüyor. Tayland, Malezya, Filipinler gibi ülkeler altyapı yatırımlarını artırıyor, lojistik ağlarını geliştiriyor. Bölgesel ticaret anlaşmaları da bu süreci destekliyor.

5. Çin, alternatif ticaret rotalarıyla Kuşak ve Yol projesini hızlandırıyor.

5. Çin, alternatif ticaret rotalarıyla Kuşak ve Yol projesini hızlandırıyor.

Çin, ABD’ye olan ekonomik bağımlılığını azaltmak için daha geniş bir coğrafyada yatırım yapma yoluna gidiyor. Latin Amerika’dan Afrika’ya, Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan 'Kuşak ve Yol' projesi kapsamında liman, yol, demiryolu gibi altyapı yatırımlarına ağırlık veriyor. Son olarak Peru’da dev bir Pasifik limanı inşa etmeleri, Çin’in gözünü nasıl uzaklara diktiğinin göstergesi.

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6. ABD’nin vergi politikaları ve güçlü doları, Asya para birimlerini zorluyor.

ABD'nin doları güçlendiren politikaları ve agresif tarifeleri Asya para birimlerini ciddi şekilde etkiledi. Japon yeni, Güney Kore wonu ve Tayland bahtı gibi birçok para birimi dolar karşısında değer kaybetti. Bu da ithalatın pahalılaşmasına, özellikle enerji gibi dışa bağımlı alanlarda enflasyonun artmasına yol açtı.

7. Çin’e yönelik teknoloji kısıtlamaları çip sektöründe Güney Kore ve Tayvan’a gün doğuruyor.

7. Çin’e yönelik teknoloji kısıtlamaları çip sektöründe Güney Kore ve Tayvan’a gün doğuruyor.

Çin’e getirilen çip ambargosu, piyasada devasa bir boşluk oluşturdu. Bu boşluğu Tayvan’daki TSMC ve Güney Kore'deki Samsung gibi devler doldurmak için yarışa girdi. ABD ve Avrupa’nın siparişleri bu şirketlere yöneldi. Hatta ABD, kendi topraklarında çip üretimi için bu şirketlere yatırım teşvikleri bile sağlıyor.

8. Asya merkez bankaları, faiz kararı almakta hiç bu kadar zorlanmamıştı.

8. Asya merkez bankaları, faiz kararı almakta hiç bu kadar zorlanmamıştı.

Birçok Asya ülkesi büyümeyi desteklemek için faizleri düşürmek istiyor ama para birimi zayıflayınca bu mümkün olmuyor. Japonya bile yıllardır uyguladığı negatif faiz politikasını rafa kaldırmayı tartışıyor. Hindistan gibi ülkelerdeyse yüksek enflasyonla mücadele eden merkez bankaları, bir yandan da sermaye kaçışını önlemeye çalışıyor. Büyüme mi, istikrar mı? İşte tüm mesele bu!

9. Sadece ekonomik değil, jeopolitik gerilimler de Asya'nın ticaretini tehdit ediyor.

Dünya sadece Çin-ABD çekişmesinden ibaret değil. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin gerilimi gibi küresel krizler de ticaret yollarını tehdit ediyor. Bu yüzden Asya ülkeleri, sadece deniz değil; kara, hava ve hatta dijital ticaret yollarını da çeşitlendirme peşinde.

10. Ticaret savaşları, kur dalgalanmaları, jeopolitik riskler…

Evet, tablo çok iç açıcı değil. Ama bu kriz, aynı zamanda Asya için yepyeni fırsatların da kapısını aralıyor. Çin dışında üretim merkezlerinin yükselmesi, inovasyon yatırımları ve dijital dönüşüm, bölgenin önümüzdeki yıllarda küresel ekonomide daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayabilir.

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sabrina
sabrina
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