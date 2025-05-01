ABD Ticaret Vergilerinden Sonra Asya Ülkelerini Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?

Son yıllarda ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşları artık sadece bu iki dev ülkeyi değil, tüm dünyayı etkiliyor. Özellikle Asya ülkeleri, bu yeni düzende kendine nasıl bir yer bulacaklarının peşinde. Çin’e uygulanan vergiler, büyük şirketlerin üretim planlarını altüst etti, tedarik zincirleri yeniden yazıldı ve yepyeni iş birlikleri doğdu. Peki, bu değişim rüzgarı Asya’yı nasıl etkiliyor?

Çin tahtını koruyabilecek mi? Hindistan bu fırsatı nasıl değerlendiriyor? Vietnam neden bir anda parladı?

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