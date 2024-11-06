ABD Seçimlerinin Etkisiyle Piyasalarda Hareketlilik: 6 Kasım'da BIST 100, Dolar ve Altın Fiyatları
ABD Seçimlerinin Etkisiyle Piyasalarda Hareketlilik: 6 Kasım'da BIST 100, Dolar ve Altın Fiyatları
Dün ABD seçimlerinden gelen haberlerle küresel piyasalarda hareketlilik yaşanırken, Borsa İstanbul ve döviz piyasaları da bu dalgalanmalardan payını aldı. BIST 100 endeksi ve altın fiyatlarındaki son durum, dolardaki yükseliş ve eurodaki sert düşüşle güne başlandı.
İşte günün öne çıkan gelişmeleri!
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Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 düşüşle 8.618,57 puandan kapatmıştı.
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ABD seçimlerinden gelen sonuçlar, Borsa İstanbul’da olumlu bir alım trendi yaratmış görünüyor.
Dolar/TL kuru, ABD seçimlerine dair belirsizliklerin de etkisiyle gece saatlerinde yeni bir rekor kırdı.
Euro/TL cephesinde ise ABD seçimlerinden gelen haberlerle sert satışlar yaşanıyor.
ABD seçimlerinin etkisiyle düşüş yaşayan bir diğer önemli yatırım aracı ise altın oluyor.
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