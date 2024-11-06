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ABD Seçimlerinin Etkisiyle Piyasalarda Hareketlilik: 6 Kasım'da BIST 100, Dolar ve Altın Fiyatları

etiket ABD Seçimlerinin Etkisiyle Piyasalarda Hareketlilik: 6 Kasım'da BIST 100, Dolar ve Altın Fiyatları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 18:20 Son Güncelleme: 06.11.2024 - 18:21

Dün ABD seçimlerinden gelen haberlerle küresel piyasalarda hareketlilik yaşanırken, Borsa İstanbul ve döviz piyasaları da bu dalgalanmalardan payını aldı. BIST 100 endeksi ve altın fiyatlarındaki son durum, dolardaki yükseliş ve eurodaki sert düşüşle güne başlandı. 

İşte günün öne çıkan gelişmeleri!

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Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 düşüşle 8.618,57 puandan kapatmıştı.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 düşüşle 8.618,57 puandan kapatmıştı.

Bugün ise toparlanarak 8.647,94 puandan güne başlayan endeks, yüzde 3,04 artışla 8.880,97 puana kadar yükseldi.

ABD seçimlerinden gelen sonuçlar, Borsa İstanbul’da olumlu bir alım trendi yaratmış görünüyor.

ABD seçimlerinden gelen sonuçlar, Borsa İstanbul’da olumlu bir alım trendi yaratmış görünüyor.

Endekste özellikle sanayi ve bankacılık sektörleri öne çıkarken, metal ve kimya sektörlerinde de pozitif bir seyir hakim.

Dolar/TL kuru, ABD seçimlerine dair belirsizliklerin de etkisiyle gece saatlerinde yeni bir rekor kırdı.

Dolar/TL kuru, ABD seçimlerine dair belirsizliklerin de etkisiyle gece saatlerinde yeni bir rekor kırdı.

Dünü 34,22 - 34,35 aralığında geçiren dolar kuru, seçim yarışının kızıştığı anlarda 34,40 seviyesini test etti ve bu seviye tarihi bir zirve olarak kaydedildi.  Yeni güne 34,2480 liradan başlayan dolar, şu anda 34,2275 liradan işlem görüyor.

Euro/TL cephesinde ise ABD seçimlerinden gelen haberlerle sert satışlar yaşanıyor.

Euro/TL cephesinde ise ABD seçimlerinden gelen haberlerle sert satışlar yaşanıyor.

Trump'ın önde gitmesi euroya olan talebi zayıflatırken, euro/TL dünü 37,47 seviyesinde kapatmıştı. Bugüne 36,89 seviyesinden başlayan euro, yüzde 2,19 düşerek 36,7161 liraya geriledi.

ABD seçimlerinin etkisiyle düşüş yaşayan bir diğer önemli yatırım aracı ise altın oluyor.

ABD seçimlerinin etkisiyle düşüş yaşayan bir diğer önemli yatırım aracı ise altın oluyor.

Trump’ın zaferiyle artan dolar talebi, ons altını baskılarken, altın fiyatlarında yüzde 3,06’lık bir düşüş yaşandı.

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Ons altın fiyatı 2.660,02 dolara kadar gerilerken, altının Türk lirası karşısındaki değeri de düştü.

Ons altın fiyatı 2.660,02 dolara kadar gerilerken, altının Türk lirası karşısındaki değeri de düştü.

Gram altın, ons altının bu düşüşüne paralel olarak 2.957 liradan el değiştirdi. Çeyrek altın ise 4.732 liradan işlem gördü. Cumhuriyet altını da yüzde 2,63 düşüşle 20.450,54 liraya geriledi.

ABD seçimlerinin enerji piyasalarına olan etkisiyle Brent petrol fiyatları da yüzde 1,31 düşerek 74,54 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

ABD seçimlerinin enerji piyasalarına olan etkisiyle Brent petrol fiyatları da yüzde 1,31 düşerek 74,54 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bu düşüş, özellikle enerji talebine dair belirsizliklerin etkisiyle ortaya çıkıyor.

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