ABD Seçimlerinin Etkisiyle Piyasalarda Hareketlilik: 6 Kasım'da BIST 100, Dolar ve Altın Fiyatları

Dünü 34,22 - 34,35 aralığında geçiren dolar kuru, seçim yarışının kızıştığı anlarda 34,40 seviyesini test etti ve bu seviye tarihi bir zirve olarak kaydedildi. Yeni güne 34,2480 liradan başlayan dolar, şu anda 34,2275 liradan işlem görüyor.