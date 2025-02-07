ABD’nin Alaska Eyaletinde Uçak Kayboldu: Çalışmalar Başladı, Uçak Aranıyor!
ABD’nin Alaska Eyaletinde Uçak Kayboldu: Çalışmalar Başladı, Uçak Aranıyor!
Alaska'da, içinde 10 kişi bulunan Bering Air uçağı, gizemli bir şekilde kayboldu. Uçakta dokuz yolcu ve bir pilot bulunuyordu. Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı, olayı doğrulayan bir açıklama yaptı ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD’nin Alaska eyaletinde seyreden bir Bering Air uçağı, havadayken gizemli bir şekilde kayboldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yetkililer uçağın beklenen saatte iniş yapmaması üzerine bir arama çalışması başlattı. Açıklamada, uçağın Unalakleet'ten Nome'a gittiği ve içinde dokuz yolcu ile bir pilotun bulunduğu belirtilerek aktif kara araması başlatıldığı ifade edildi.
Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı açıklamasında, “Şu anda, Nome ve White Mountain'dan kara araması yapıyoruz. Hava koşulları ve görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve Polis Ekipleri arama çalışmalarına katıldı” ifadelerini kullandı.
Yerel yetkililer, uçağın kaybolmuş olabileceği endişesiyle, ekstrem hava koşulları nedeniyle halktan kendi arama gruplarını oluşturma girişimlerinden kaçınması çağrısında bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bunlarla alakalı bir hollywood filmi talep ediyorum Leo
buzları kırıp havaya yükselen bir canavar onları tek hamlede kapıp yine karanlık yer altına geri dönmüştür
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.