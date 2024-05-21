ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan Türkiye'ye Rusya Uyarısı: "Yaptırımlar Deliniyor"
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan Türkiye'ye Rusya Uyarısı: "Yaptırımlar Deliniyor"
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Yellen, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların en çok Çin, BAE ve Türkiye tarafından delindiğini gördüklerini belirtirken, "Ancak Avrupa'yı da izliyoruz" diye konuştu.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupalı banka yöneticilerini, Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasını engellemeye yönelik hamlelere uyma çabalarını arttırmaya çağırdı.
"Rusya'nın kaçakçılık girişimlerine daha fazla odaklanmaya çağırıyorum."
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