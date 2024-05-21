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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan Türkiye'ye Rusya Uyarısı: "Yaptırımlar Deliniyor"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan Türkiye'ye Rusya Uyarısı: "Yaptırımlar Deliniyor"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.05.2024 - 16:35

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'ya uygulanan yaptırımların en çok Çin, BAE ve Türkiye tarafından delindiğini açıklarken, Avrupa bankalarını Rusya'ya yönelik yaptırımlarına uyumu artırmaya çağırdı.

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Yellen, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların en çok Çin, BAE ve Türkiye tarafından delindiğini gördüklerini belirtirken, "Ancak Avrupa'yı da izliyoruz" diye konuştu.

Yellen, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların en çok Çin, BAE ve Türkiye tarafından delindiğini gördüklerini belirtirken, "Ancak Avrupa'yı da izliyoruz" diye konuştu.

Yellen, ABD Hazine'sinin Rusya'nın gelirlerini azaltmak ve Ukrayna'daki savaş için mal temin etmek üzere yeni yollar aramaya devam ettiğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupalı banka yöneticilerini, Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasını engellemeye yönelik hamlelere uyma çabalarını arttırmaya çağırdı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupalı banka yöneticilerini, Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasını engellemeye yönelik hamlelere uyma çabalarını arttırmaya çağırdı.

Yellen bankacılarla yaptığı toplantının başında, geçtiğimiz Aralık ayında uygulamaya konulan ikincil yaptırım yetkisinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için gerekli malları tedarik etme çabalarını boşa çıkardığını, ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Rusya'nın kaçakçılık girişimlerine daha fazla odaklanmaya çağırıyorum."

"Rusya'nın kaçakçılık girişimlerine daha fazla odaklanmaya çağırıyorum."

Yellen konuşmasında, 'Buradaki tüm kurumları daha yüksek uyum önlemleri almaya ve Rusya'nın kaçakçılık girişimlerine daha fazla odaklanmaya çağırıyorum. Küresel yaptırımlara uyum politikalarınızın yurtdışındaki şubeleriniz ve iştirakleriniz tarafından sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlamanızı rica ediyorum' dedi.

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