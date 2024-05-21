ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan Türkiye'ye Rusya Uyarısı: "Yaptırımlar Deliniyor"

Yellen konuşmasında, 'Buradaki tüm kurumları daha yüksek uyum önlemleri almaya ve Rusya'nın kaçakçılık girişimlerine daha fazla odaklanmaya çağırıyorum. Küresel yaptırımlara uyum politikalarınızın yurtdışındaki şubeleriniz ve iştirakleriniz tarafından sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlamanızı rica ediyorum' dedi.