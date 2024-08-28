ABD’de Sivrisinek ile Bulaşan Nadir Hastalık Ensefaliti Sebebiyle 1 Kişi Hayatı Kaybetti
ABD’de Sivrisinek ile Bulaşan Nadir Hastalık Ensefaliti Sebebiyle 1 Kişi Hayatı Kaybetti
Batı-Nil Virüsü’nün yayılması sebebiyle gündem olan sivrisineklerin, nadir görülen ensefaliti virüsünü de bulaştırdığı ortaya çıktı. ABD’de bir kişi, ensefaliti virüsü teşhisi konulduktan sonra hayatını kaybetti.
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ABD’nin New Hampshire eyaletinde bir kişi, sivrisinek ısırığı ile bulaşan ensefaliti virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.
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Eyaletin sağlık yetkilileri, virüsün uzun süre sonra yeniden tespit edildiğini doğruladı ve hastanın ölüm sebebi olarak merkezi sinir sisteminde yarattığı tahribat gösterildi.
Çok nadir görülen ensefaliti virüsü bulaştığı her 3 kişiden birinin ölümüne neden oluyor. Virüs sonrası sağ kalanlarda ise ciddi zihinsel ve fiziksel hasarlar meydana gelebiliyor.
Beyinde enfeksiyona sebep olan ensefaliti virüsü için aşı tedavisi bulunmuyor.
Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Massachusetts eyaletinde de ensefaliti virüsüne önlemler alındığı açıklanmıştı.
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