"A.A.K." Paylaşımı Yapmıştı: Jahrein’e, Selahattin Demirtaş’a Hakareti Sebebiyle Para Cezası

Jahrein lakabıyla bilinen Ahmet Sonuç, “müstehcenlik” suçlamasıyla yaklaşık 1 aydır cezaevinde tutuklu olarak bulunuyordu. Jahrein, cezaevindeki eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 35 bin 400 lira para cezasına çarptırıldı. Demirtaş’ın avukatı ise cezayı yetersiz buldu.