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"A.A.K." Paylaşımı Yapmıştı: Jahrein’e, Selahattin Demirtaş’a Hakareti Sebebiyle Para Cezası

"A.A.K." Paylaşımı Yapmıştı: Jahrein’e, Selahattin Demirtaş’a Hakareti Sebebiyle Para Cezası

Selahattin Demirtaş Jahrein
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.10.2024 - 08:26

Jahrein lakabıyla bilinen Ahmet Sonuç, “müstehcenlik” suçlamasıyla yaklaşık 1 aydır cezaevinde tutuklu olarak bulunuyordu. Jahrein, cezaevindeki eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 35 bin 400 lira para cezasına çarptırıldı. Demirtaş’ın avukatı ise cezayı yetersiz buldu.

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Jahrein lakabıyla bilinen Ahmet Sonuç, bir yayınında söylediği sözler üzerinde “müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Jahrein lakabıyla bilinen Ahmet Sonuç, bir yayınında söylediği sözler üzerinde “müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Yaklaşık 22 gündür tutuklu bulunan Jahrein, Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı “A.A.K.” paylaşımı nedeniyle de yargılanıyordu.

Yaklaşık 22 gündür tutuklu bulunan Jahrein, Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı “A.A.K.” paylaşımı nedeniyle de yargılanıyordu.

T24’ten Ege Vural Hükümdar’ın haberine göre, Jahrein’in avukatı sosyal medyada küfür olarak bilinse de müvekkelinin “A.A.K.” paylaşımıyla 'Allah alayınızı kahretsin' dediğini savundu.

T24’ten Ege Vural Hükümdar’ın haberine göre, Jahrein’in avukatı sosyal medyada küfür olarak bilinse de müvekkelinin “A.A.K.” paylaşımıyla 'Allah alayınızı kahretsin' dediğini savundu.

Kaynak

Mahkemede Jahrein’in de kabul etmediği suçlama sonrasında heyet, idari para cezası kararı verdi ve Jahrein’e 35 bin 400 lira ceza kesildi.

Mahkemede Jahrein’in de kabul etmediği suçlama sonrasında heyet, idari para cezası kararı verdi ve Jahrein’e 35 bin 400 lira ceza kesildi.

Selahattin Demirtaş’ın avukat Hadi Cin ise “Mahkeme, hakaretten bu kişiye ceza vermiş ve daha önce sabıkası olduğu için de cezasını ertelenmemiştir ancak verilen ceza, işlediği suçun ağırlığına göre hafif kalmıştır. Hem müvekkilime hem de annesine yapılan bu hakaret, elbette müvekkilimin siyasi kimliği sebebiyledir. Bu sebeple 125/3-B maddesinde düzenlendiği gibi suçun nitelikli halidir. Verilen cezanın 1 seneden az olmaması gerekir. Verilen ceza bu nedenle azdır ve bu karara karşı biz de İstinaf başvurusunda bulunacağız. Ayrıca Jahrein olarak bilinen kişi, müvekkilimden özür dilememiştir, yargılama sırasında hata yaptığını söylememiştir, herhangi bir pişmanlık göstermemiştir, cezanın üst hadden verilmesi gerekirdi" dedi.

Selahattin Demirtaş’ın avukat Hadi Cin ise “Mahkeme, hakaretten bu kişiye ceza vermiş ve daha önce sabıkası olduğu için de cezasını ertelenmemiştir ancak verilen ceza, işlediği suçun ağırlığına göre hafif kalmıştır. Hem müvekkilime hem de annesine yapılan bu hakaret, elbette müvekkilimin siyasi kimliği sebebiyledir. Bu sebeple 125/3-B maddesinde düzenlendiği gibi suçun nitelikli halidir. Verilen cezanın 1 seneden az olmaması gerekir. Verilen ceza bu nedenle azdır ve bu karara karşı biz de İstinaf başvurusunda bulunacağız. Ayrıca Jahrein olarak bilinen kişi, müvekkilimden özür dilememiştir, yargılama sırasında hata yaptığını söylememiştir, herhangi bir pişmanlık göstermemiştir, cezanın üst hadden verilmesi gerekirdi" dedi.
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Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Jahrein lakabıyla bilinen Ahmet Sonuç, Twitter’da Selahattin Demirtaş’ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’a götürüldüğü haberini alıntılayarak “A.A.K.” paylaşımı yapmıştı. Jahrein, paylaşım sonrasında “Amatör Astrologla Kulübü” şakasını yaptığını ve paylaşım sebebiyle tehdit aldığını açıklamıştı.

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