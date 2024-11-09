9 Yıldır Birlikte Olan Serhat Teoman ve Leyla Feray Çifti Sonunda Evliliğe Adım mı Atıyor?

Oyuncu çift Leyla Feray ve Serhat Teoman çifti 2014 yılından bu yana birlikteliklerini devam ettiriyor. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, geçtiğimiz gün ikili kameralara yakalandı. Etiler'de görüntülenen ikilinin kuyumcuda görüntülenmesi evlilik sorularını akıllara getirdi. Muhabirlerin 'Alyans alışverişi mi?' sorularını yanıtlayan çiftimiz 'vakti geldi' açıklamasıyla mesajı duyurdu. Evlilik haberini veren Teoman ve Feray ikilisi konuyla ilgili ne demiş, gelin birlikte bakalım!