9 Yıldır Birlikte Olan Serhat Teoman ve Leyla Feray Çifti Sonunda Evliliğe Adım mı Atıyor?
9 Yıldır Birlikte Olan Serhat Teoman ve Leyla Feray Çifti Sonunda Evliliğe Adım mı Atıyor?
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/s...
Oyuncu çift Leyla Feray ve Serhat Teoman çifti 2014 yılından bu yana birlikteliklerini devam ettiriyor. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, geçtiğimiz gün ikili kameralara yakalandı. Etiler'de görüntülenen ikilinin kuyumcuda görüntülenmesi evlilik sorularını akıllara getirdi. Muhabirlerin 'Alyans alışverişi mi?' sorularını yanıtlayan çiftimiz 'vakti geldi' açıklamasıyla mesajı duyurdu. Evlilik haberini veren Teoman ve Feray ikilisi konuyla ilgili ne demiş, gelin birlikte bakalım!
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Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan Serhat Teoman'ı çoğumuz hem karizmatik tavırları hem de oyunculuğuyla tanıyoruz.
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Serhat Teoman 9 senedir Leyla Ferya'yla yaşadığı ilişkiyle gündeme geliyor. Çiftin haliyle ne zaman evleneceği soruları da akıllarda soru işareti oluşturuyor.
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, haberine göre, ikili geçtiğimiz gün kameralara yakalandı. Kuyumcuda görüntülenen çiftin evlilik için alyans alışverişi yaptığı düşünüldü.
Evlilik sorularına karşı "Evlilik hazırlığı için altın almaya gelmedik, ama niyetimiz var. Vakti geldi diye düşünüyoruz" cevabını veren Serhat Teoman düğün sinyallerini verdi.
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