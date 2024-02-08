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9 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

9 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 19:01

Aşk hayatınızda başlayan değişim isteği ve ruhunuzu saran yoğun duygular geleceğinizi şekillendirebilir. Peki, 9 Şubat Cuma gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 9 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugünden itibaren hayatında bireyselliğin ve özgür olmanın ön plana çıktığı günler geride kalabilir. Bir olma fikri, hatta sosyal çevreni değiştirerek aşka kapılma hissi bir anda ruhunu sarabilir. Yalnızlığına son vermeye hazırlan. Zira aşk tanrıçası Juno'nun sihirli değneği seni aşka düşürecek gibi görünüyor. 

Gelelim iş hayatına... Ruhsal anlamda yaşadığın değişim ile birlikte ilişkiler kadar iş hayatında da yenilik arayışı içerisine girebilirsin. Bir süredir zaman zaman aklını kurcalayan fikirler üzerine düşünmeye başlayabilirsin. Artık bir karar vermen gerektiğini hissettiğin konuları masaya yatırabilir, iş değişikliği ya da adres değişikliği gibi radikal kararlar verebilirsin. Uranüs ile Juno etkisiyle önüne geçilemez değişimin tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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