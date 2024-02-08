9 Şubat İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün hızlı başlayan veya hızlı biten ilişkiler yaşayabilirsin. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Zira Juno gibi bir keyfe ve aşka düşkün tanrıçanın ne yapacağı da belli olmaz. İkilemler konusunda iki uzman bir arada. İkizler burçları ve Juno'nun ikilemlerini uysallaştıracak olan Uranüs'ün etkisi her zaman yeterli olmayabilir. Tam da bu yüzden duygularınızla hareket edebilir, bir anda aşka düşebilirsiniz.

Dolu dolu bir aşkın peşinden hayatın sizi nereye sürükleyeceğini bilemeyiz. Fakat ani iniş çıkışlar bir ilişkinin de sonu olabilir. Dikkatli olun. Keyif almaya ve istediğinizi yapmaya odaklandığınız bugün hiçbir şey size engel olamaz. Lakin telafi olmayan ani kararlar vermekten kaçınmanızı tavsiye etmek zorundayız. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...