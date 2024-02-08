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9 Şubat İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

9 Şubat İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 19:01

İkilemlerden kaçmak bir hayli zor olmalı! Özellikle de Uranüs ve Juno'nun birbirine ters etkileriyle dolu bir günde! Peki, 9 Şubat Cuma gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 9 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün hızlı başlayan veya hızlı biten ilişkiler yaşayabilirsin. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Zira Juno gibi bir keyfe ve aşka düşkün tanrıçanın ne yapacağı da belli olmaz. İkilemler konusunda iki uzman bir arada. İkizler burçları ve Juno'nun ikilemlerini uysallaştıracak olan Uranüs'ün etkisi her zaman yeterli olmayabilir. Tam da bu yüzden duygularınızla hareket edebilir, bir anda aşka düşebilirsiniz. 

Dolu dolu bir aşkın peşinden hayatın sizi nereye sürükleyeceğini bilemeyiz. Fakat ani iniş çıkışlar bir ilişkinin de sonu olabilir. Dikkatli olun. Keyif almaya ve istediğinizi yapmaya odaklandığınız bugün hiçbir şey size engel olamaz. Lakin telafi olmayan ani kararlar vermekten kaçınmanızı tavsiye etmek zorundayız. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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