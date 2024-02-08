Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Başak Burcu
9 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

9 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 19:01

'Mantık mı, duygular mı?' desek kararınızın ne olacağını biliyoruz! Yine de bugünü kendinizi duygularınıza bırakmanızı tavsiye edeceğiz. Peki, 9 Şubat Cuma gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 9 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün dikkatli olmalısın. Aksi halde Juno seni büyüleyebilir... Mantık çerçevesinden uzaklaşmak istemediğini biliyoruz. Fakat bugün aşkın tanrıçası Juno'nun etkisi altındayken bu pek de mümkün olmayabilir. Kendini romantik sözler sarf ederken bulabilir, itiraf etmeye hazır bir aşık gibi hissedebilirsin. Zihninin bulandığı, gönül gözünün açıldığı gün boyunca duygusal kararlar almaya eğilimli olabilirsin. Bu durum, bugüne kadar ihtiyacın olmayan ya da fark etmediğin şeyleri sunarak aşka düşmene neden olabilir. 

Yaşayacağın yoğun duyguların seni sarmasına izin verirsen Uranüs açılanmasında hayatına yeni bir pencereden bakmaya başlayabilirsin. Bir süre mantık yerine duygularla hareket etmek ne kadar kötü olabilir ki? Hafta sonunda aşk dolu ve özel bir kaçamak da hiç fena fikir değil! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?