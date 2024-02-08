9 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün dikkatli olmalısın. Aksi halde Juno seni büyüleyebilir... Mantık çerçevesinden uzaklaşmak istemediğini biliyoruz. Fakat bugün aşkın tanrıçası Juno'nun etkisi altındayken bu pek de mümkün olmayabilir. Kendini romantik sözler sarf ederken bulabilir, itiraf etmeye hazır bir aşık gibi hissedebilirsin. Zihninin bulandığı, gönül gözünün açıldığı gün boyunca duygusal kararlar almaya eğilimli olabilirsin. Bu durum, bugüne kadar ihtiyacın olmayan ya da fark etmediğin şeyleri sunarak aşka düşmene neden olabilir.

Yaşayacağın yoğun duyguların seni sarmasına izin verirsen Uranüs açılanmasında hayatına yeni bir pencereden bakmaya başlayabilirsin. Bir süre mantık yerine duygularla hareket etmek ne kadar kötü olabilir ki? Hafta sonunda aşk dolu ve özel bir kaçamak da hiç fena fikir değil! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...