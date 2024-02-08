9 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün bir kez daha kurtarıcı ve şifacı rolüne bürünmüşsün. Hayatları değiştirmek hissiyle sosyal sorumluluk kampanyaları veya gönüllü projelere imza atmaya hazırlanıyorsun. Her zamanki gibi paylaşma ve başkalarının mutluluğu için mücadele etme dürtüsüyle hareket edebilirsin. Fakat durum bu kez her zamankinden biraz farklı olacak.

Asteroid Juno'nun haz ve keyif konularında tetiklediği duygularla hayattan tat almaya da odaklanacaksın. Kendin için bir şey yapmaya hazırlandığın sırada uzanan eli geri çevirme. Bu bir aşka davet... İlişkileri kutsadığına inandığın fedakarlıkla sana yaklaşan bir partner hayatını değiştirebilir. Görünen o ki karşılıklı anlayış ve fedakarlık odaklı romantik bir aşka düşeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...